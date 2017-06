Auf den lang erwarten Gothic-Nachfolger ... muss die Fan-Gemeinde von Entwickler Piranha Bytes weiter warten. Einem möglichen Gothic 5 erteilte das deutsche Studio eine Absage - stattdessen gab man Elex dem Vorzug, einem Science-Fiction-Rollenspiel. Laut Jennifer Pankratz, ihres Zeichens Game Designer, brauchte die in Essen ansässige Spieleschmiede einfach eine Fantasy-Pause.

Jennifer Pankratz ist Game Designer für Elex bei Piranha Bytes. Quelle: Medienagentur plassma 17 Jahre lang hatte man zuvor an den beiden RPG-Serien Gothic und Risen geschraubt, Letztere ging 2014 mit Risen 3: Titan Lords zu Ende. Seitdem arbeitet Piranha Bytes an Elex, dessen Releasetermin für Oktober angesetzt ist. "Wir hatten einfach Lust auf Science Fiction", vertraute Pankratz der Redaktion von PC Games in einem Interview an. "Die neuen Star Wars-Filme waren sicher eine Inspirationsquelle."

Mit Blick auf ein anderes deutsches Action-Rollenspiel mit Sci-Fi-Setting, The Surge von Deck 13, erkennt Jennifer Pankratz einen Trend zu Zukunftsszenarien, auch Mass Effect: Andromeda erschien ja 2017. Das neue Piranha-Bytes-Spiel bietet ähnliche Elemente, so gibt es in Elex etwa ein cooles Jetpack.

Elex steckt trotz aller Science-Fiction-Neuerungen voller Verweise auf die Gothic-Vergangenheit. Stichwort "magische Kuppel". Quelle: PC Games Ganz von den Fantasy-Ursprüngen des Studios wollte sich Piranha Bytes dann aber doch nicht verabschieden. Das vor 20 Jahren anlässlich der Gothic-Entwicklung gegründete Studio bietet bei Elex drei Gilden zur Auswahl an - und eine davon erlaubt dem Spieler, einen klassischen Fantasy-Krieger mit Schwert und Schild, Pfeil und Bogen sowie magischen Frost- und Feuerzaubersprüchen zu spielen.

Eben ganz so, wie man es auch von einem Gothic 5 bei Release erwarten würde - die Rechte an der Serie liegen mittlerweile wieder bei Piranha Bytes.