Zum Action-Rollenspiel Elex gibt es neue Screenshots, darauf zu sehen dicke Laserwummen, schicke Landschaften und klassischer Schwertkampf gegen Monster. Ebenfalls zu sehen: Wie Piranha Bytes sich die Frauen in der fremden Elex-Welt vorstellt, wo ein Meteoriteneinschlag für postapokalyptische Verhältnisse gesorgt hat. Die junge Dame auf dem Bild hat den Bauch frei, dazu trägt sie einen sensationell kurzen Rock und natürlich dürfen die langen Seidenstrümpfe inklusive Strapse nicht fehlen - tada, fertig ist die Elex-Prostituierte! Mit dem feinen Unterschied, dass diese in der Wildnis herumstehenden Dame wohl kaum im horizontalen Gewerbe tätig ist. Es sei denn, in Elex setzen die Bordelle auf Freiluft-Gehege.

Neue Elex-Screenshots zeigen unter anderem, wie Piranha Bytes diesmal die weiblichen Figuren gestaltet. Mit viel unpraktischem Sexappeal! Quelle: Piranha Bytes Dicke Ömmel: In Risen 3 konnte Piratenbraut Patty (links) vor lauter Oberweite kaum geradeaus laufen. Quelle: buffed Egal ob Gothic, Risen oder jetzt Elex: Das Frauenbild von Entwickler Piranha Bytes hing schon immer etwas schief. Im Minental von Khorinis dienten die weiblichen Figuren nur als Putzweiber und Lustsklaven, bei Risen sahen ihre 3D-Modelle unfreiwillig komisch aus und in Risen 3 bekam die Piratenbraut Patty nachträglich eine deftige Silikoneinspritzung verpasst, dank der ihr Busen plötzlich so aussah, als hätte sie sich zwei Wassermelonen ins Korsett gesteckt. Das Action-Rollenspiel Elex soll mit seinem Science-Fiction-Setting für Piranha Bytes die nächste Evolutionsstufe darstellen; doch die Grafiker des Studios scheinen weibliche Spielfiguren immer noch nach der alten Maxime "Hauptsache sexy" zu gestalten.

Elex erscheint für PC, Playstation 4 und Xbox One, der Release ist für das 2. Quartal 2017 vorgesehen.