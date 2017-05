Elex: Berserker von Edan in neuem Trailer vorgestellt

Von Nordic Games gibt's den ersten Fraktionen-Trailer zu Elex. Darin werden Berserker von Edan vorgestellt. Die Berserker sind in der Lage, die geheimnisvolle, titelgebende Substanz Elex in pures Mana umzuwandeln. Sie benutzen diese Fähigkeit unter anderem, um die Gegend um ihre mittelalterlich anmutende Hauptstadt Goliet in üppige Waldlandschaften zu verwandeln. Modernen Technologien stehen die Berserker hingegen ablehnend gegenüber.

Insgesamt werden in Elex vier spielbare Fraktionen zur Auswahl stehen. Neben den Berserkern sind das Albs, Kleriker und Outsider. Auch diese Fraktionen dürften in Zukunft mit entsprechenden Trailern vorgestellt werden. Erscheinen soll das nächste Werk der Gothic- und Risen-Macher bei Piranha Bytes im 3. Quartal 2017 auf PC, PS4 und Xbox One. Einen konkreten Release-Termin gibt es nach wie vor nicht. Alle weiteren News und Infos zum Science-Fantasy-Rollenspiel aus deutschen Landen findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Elex.