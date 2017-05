Elex: Amazon listet Collector's Edition für über 100 Euro

Elex hat zwar nach wie vor keinen genauen Release-Termin. Dennoch ist es bereits möglich, eine Vorbestellung für Elex abzugeben. Neben der Standard Edition für 49,99 Euro (Konsolen: 59,99 Euro) listet Amazon nun auch eine möglicherweise dort exklusiv erhältliche Collector's Edition für 109,99 Euro (Konsolen: 119,99 Euro) von Elex. Diese enthält, neben dem Spiel auf 4 DVDs in einer Premium-Box, folgende Boni: 25 cm hohe "Alb-Mage"-Figur, Weltkarte aus Stoff, 5 cm großes Amulett, Soundrack auf CD und ein Artbook.

Elex ist das nächste Rollenspiel von Piranha Bytes (Gothic, Risen). Der Release ist für das 3. Quartal dieses Jahres vorgesehen, also zwischen 1. Juli und 30. September. Schauplatz von Elex ist der natürlich fiktive Planet Magalan, dessen Oberfläche durch einen Meteoriteneinschlag schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Überlebenden der Katastrophe hausen in Ruinen und streiten sich um eine mysteriöse Substanz; das titelgebende Elex. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Elex.

