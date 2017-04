Elex: 20 Minuten Gameplay - Kritik zur Grafik auf YouTube

Die Redakteure vom britischen Magazin PCGamer hatten am Wochenende Gelegenheit, Elex ausführlich anzuspielen. Netterweise veröffentlichten sie die Session in Form eines über 20 Minuten langen Videos, das ihr euch im Anschluss an diese Zeilen ansehen könnt. In den Kommentaren auf Youtube hagelt es überwiegend Kritik, unter anderem für die "an das Jahr 2005 erinnernde Grafikqualität". Die Animationen werden als "noch schlechter" als bei Mass Effect: Andromeda bezeichnet. Einige Kommentatoren nehmen Elex-Entwickler Piranha Bytes allerdings auch in Schutz und verweisen auf die kleine Teamstärke.

Piranha setzt bei Elex erneut auf die hauseigene Genome Engine, also nicht auf ein Third-Party-Produkt wie die Unreal Engine oder die Unity Engine. Erstes Spiel mit dem Grafikmotor war Gothic 3, erschienen vor inzwischen über zehn Jahren. Seitdem hat Piranha aber natürlich kontinuierlich neue Features hinzugefügt. Mit den genannten Konkurrenzprodukten scheint die Genome Engine aber wohl doch nicht ganz mithalten zu können. Allerdings ist Elex auch noch längst nicht fertiggestellt. Der Release (PC, PS4, Xbox One) ist erst für Ende 2017 geplant. Zumindest an den Animationen will Piranha noch arbeiten. Alle weiteren News und Infos zum Science-Fantasy-Rollenspiel gibt's auf unserer Themenseite zu Elex.