Electronic Arts: Streik der Synchronsprecher für Spiele startet mit dem Publisher

Sprachausgabe durch professionelle Synchronsprecher ist aus modernen Computerspielen nicht mehr wegzudenken. Doch die Personen hinter den Kulissen, die bekannten Spielfiguren ihre Stimme leihen, fühlen sich bereits seit rund zwei Jahren unfair behandelt.

Aktuell verdient ein Synchronsprecher in den USA für eine Aufnahmesession von vier Stunden rund 825 US-Dollar. Doch die Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (kurz SAG-AFTRA) verlangt, dass die Sprecher mit einem bestimmten Prozentsatz an den Umsätzen der Spiele, an denen sie mitgearbeitet haben, pro verkauften 500.000 Exemplaren beteiligt werden. Maximal sollen vier Sonderzahlungen bis zu Verkaufszahlen von bis zu zwei Millionen Stück ausgehandelt werden.

Der Gegenvorschlag der Spielepublisher war, dass es eine Gehaltserhöhung von neun Prozent plus eine Zusatzpauschale von bis zu 950 US-Dollar pro Spiel geben sollte. Doch damit zeigte sich die SAG-AFTRA nicht zufrieden. Man fordert Tantiemen, womit die Publisher aber nicht einverstanden sind. Da Verhandlungen seit nunmehr zwei Jahren stattfinden und es bis heute keinen Erfolg für die Synchronsprecher gab, soll nun der Streik vor dem Gebäude von Electronic Arts beginnen. Bestreikt werden sollen aber auch unter anderem Activision, Disney, Take 2 und WB Games.

Die Publisher drohen derweil, dass die Synchronsprecher, die sich in der Gewerkschaft befinden, nicht mehr angestellt werden, sollte keine Einigung erzielt werden können. Denn nicht alle Sprecher sind in der Gewerkschaft und so können Publisher noch auf die anderen zurückgreifen.

Quelle: Shacknews