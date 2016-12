Electronic Arts: Sparen auf PS4 Pro und Co. nicht schuld an sinkenden Spieleverkäufen

Was ist für die sinkenden Verkaufszahlen einiger hochkarätiger Spiele-Serien verantwortlich? Manch einer glaubt, die Veröffentlichung der Playstation 4 Pro außerhalb des regulären Konsolen-Lebenszyklus hätte etwas damit zu tun. Denn wer Geld auf eine neue Konsole sparen muss, der überlegt sich zweimal, welche Spiele er sich kauft.

Doch Peter Moore, Chief Competition Officer von Electronic Arts, glaubt nicht, dass dies der Grund ist. Zumindest mittel- und langfristig würde sich neue Hardware positiv auf die Branche auswirken, erklärte er während der Credit Suisse 2016 Annual Technology Conference. Denn wer sich eine neue Konsole kauft, der will auch Spiele haben, welche die Hardware ausnutzen. Die kurzfristigen Auswirkungen seien für ihn als Führungskraft in dieser Industrie nicht so sehr relevant. Wichtig ist nicht so sehr, was in einer Woche, in einem Monat oder in einem Quartal passiert. Wichtiger sei, dass die aktuelle Konsolengeneration aufgrund des "Refreshs", den die Playstation 4 Pro und später die Xbox One Scorpio ermöglicht, noch länger genutzt wird.

Peter Moore hat keine Daten darüber, dass sich Konsolenverkäufe negativ auf Spieleverkäufe auswirken würden. Die Verkaufszahlen, die meist bekannt gegeben werden, würden einfach die Verkäufe über digitale Plattformen nicht mit einbeziehen. Da aber gerade die digitalen Verkäufe immer weiter anwachsen, hat es den Anschein, als würden die Verkaufszahlen sinken, da ja dann immer weniger Spieler im Handel gekauft werden. Außerdem müsse man noch den Black Friday mit einbeziehen, der sich positiv auf den Verkauf neuer Hardware auswirkte. Im Übrigen hätte beispielsweise Battlefield 1 schon im Oktober bei der Marktanalyse der amerikanischen NPD-Gruppe auf dem ersten Platz der Videospielecharts gelegen und das, obwohl es erst Ende Oktober erschien.

