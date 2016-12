Mit der bereits erschienenen PlayStation 4 Pro und der im Jahr 2017 kommenden Xbox One Scorpio unternehmen die Konsolenriesen Sony und Microsoft einen Schritt weg von traditionellen Konsolenzyklen und hin zur Upgrade-Philosophie des PCs. Und Electronic Arts begrüßt diese Entwicklung offenbar sehr: Wie EAs Chief Financial Officer Blake Jorgensen kürzlich im Rahmen der Nasdaq 35th Investor Program Conference in London mitteilte, seien frühere Konsolenzyklen geradezu "schmerzhaft" gewesen, da die mit den Generationswechseln einhergehenden Upgrades der vielen Spieleengines ungeheuer teuer und die speziellen technischen Gegebenheiten der verschiedenen Konsolen für die Spieleentwicklung sehr aufwendig waren - Xbox und PlayStation hatten etwa in der vergangenen Generation noch sehr unterschiedliche Systemarchitekturen vorgewiesen. Gleichzeitig habe es keine Kompatibilität zwischen den Konsolenzyklen gegeben, weswegen die Spieler einfach aufgehört hätten, sich Spiele für älteren Konsolen zu kaufen.

Am Ende des vergangenen Zyklus' habe Electronic Arts bereits versucht, die internen Kosten zu minimieren, und nur noch zwei ihrer Engines fit für die neue Generation gemacht - PS4 und Xbox One hätten sich zudem technisch deutlich angenähert und einen größeren gemeinsamen Standard entwickelt. Allerdings sei da immer noch das Problem mit den inkompatiblen Spielen gewesen, so Jorgensen. Inzwischen würden sich Sony und Microsoft öfters kleineren Upgrades ihrer Konsolen hingeben, die sich dieselben Spiele teilen - das sei "großartig für die Industrie, großartig für [Sonys und Microsofts] Produktion, großartig für Softwarekosten und großartig für die Kunden", erklärte Jorgensen. Der räumte zwar ein, dass wir dennoch auch weiterhin Hardwaresprünge sehen werden, welche ältere Spiele ins Abseits schieben würden, die gesamte Vorstellung klassischer Zyklen habe sich jedoch grundlegend verändert.

Dies ist nicht das erste Mal, dass sich EA äußerst positiv hinsichtlich der neuen Konsolen äußert - schon Peter Moore hatte im August verlauten lassen, die PS4 Pro und Xbox One Scorpio seien großartig für die Industrie. Für kommende Neuigkeiten rund um Electronic Arts haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Dualshockers