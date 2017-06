EA: Studio will mit deep learning virtuelle Menschen erschaffen

Mit Intelligenz von NPCs ist es in Videospielen oft nicht so weit her. EA gründet nun einen internen Inkubator, namens SEED (Search for Extraordinary Experiences Division), welcher das Ziel verfolgt, virtuelle Menschen zu erschaffen, die sich kaum von echten Spielern unterscheiden lassen. Wie EA Executive Vice President Patrick Söderlund bekanntgibt, wolle man bei EA "die Grenzen zwischen der Realität und der virtuellen Welt verschwimmen lassen." Man wolle über deep learning und neuronale Netze NPCs anlernen, die sich wie echte Menschen verhalten.

Wie realistisch dies ist, wird sich wohl erst in den kommenden Monaten und Jahren zeigen. Man darf gespannt sein, wann SEED das nächste Mal von EA erwähnt wird.

Quelle: pcgamesn