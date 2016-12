Electronic Arts fungiert als Publisher für Sea of Solitude. Das Spiel des Berliner Studios Jo-Mei Games erscheint unter dem im vergangenen Jahr ins Leben gerufenen Indie-Label EA Originals. Patrick Söderlund, Executive Vice President, EA Worldwide Studios, zu den Gründen: "Die Story von Sea of Solitude ist einzigartig und wichtig. Sie ist schön und verstörend zugleich. Das Spiel ist ein großartiges Beispiel für die Art von Spielerfahrungen, die wir den Gamern via EA Originals zugänglich machen wollen."

In Sea of Solitude verkörpert der Spieler Kay. Die Protagonistin hat sich in ein Monster verwandelt. Es geht darum, zu ergründen, wie und vor allem warum das passiert ist. Während Kays Reise, die größtenteils auf dem Wasser stattfindet, findet sie schnell heraus, dass ihre größten Feinde nicht die riesigen Monster sind, denen sie hin und wieder begegnet, sondern etwas weitaus Gefährlicheres. Weitere Details liegen nicht vor. Auch einen Release-Termin für Sea of Solitude gibt es noch nicht.

Quelle: Jo-Mei Games