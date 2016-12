Porsche: Exklusiv-Deal mit Electronic Arts soll in diesem Jahr enden

Einem Bericht der Internetseite GTPlanet zufolge endet in diesem Jahr der Exklusiv-Vertrag zwischen Publisher Electronic Arts und dem Fahrzeug-Hersteller Porsche. Bisher musste man in den meisten Fällen einen Need for Speed-Ableger spielen, um mit einem Rennwagen der Marke Porsche auf virtuellen Strecken seine Runden zu drehen. Einige Ausnahmen wie in Forza Horizon 2 oder das Porsche Pack der Simulation Assetto Corsa gibt es zwar - allerdings mussten Spieler hier immer einen zusätzlichen Preis für den DLC zahlen, um die Fahrzeuge im Spiel freizuschalten. Mit dem Ende des Exklusiv-Vertrages wird sich das in Zukunft ändern.

Sebastian Hornung (Porsche Branded Entertainment Manager) bestätigte in einem Gespräch mit GTPlanet, dass die Lizenz mit EA in diesem Jahr auslaufen werde. Beide Unternehmen haben gemeinsam realisiert, dass die aktuelle Situation nicht mehr wünschenswert wäre, weshalb man sich auf ein Ende einigte. Zudem sprach Sebastian Hornung über die kommende Zukunft der Marke Porsche: "Die Beziehungen mit anderen Spiele-Entwicklern werden sich verändern." Demnach möchte der deutsche Fahrzeug-Hersteller nach zehn Jahren wieder in mehr Spielen prominent vertreten sein und überprüft derzeit die verschiedenen Angebote. Sowohl in Forza Horizon 3 als auch im kommenden zweiten Teil von Project Cars sollen bereits neue Porsche-Fahrzeuge zu finden sein.

Quelle: GTPlanet / Jalopnik