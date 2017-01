Nintendo Switch: Von EA gibt's nur FIFA - bis die Konsole ein Erfolg ist

In der vergangenen Woche kam Patrick Soderlund (Executive Vice President bei Electronic Arts) persönlich auf die Bühne der Nintendo Switch-Präsentation in Tokio und kündigte an, dass die Fußball-Simulation FIFA für die kommende Hybrid-Konsole erscheinen wird. Weitere Titel aus dem Portfolio von Electronic Arts wurden jedoch nicht präsentiert. Wie Soderlund nun in einem Interview mit IGN verraten hat, wird es vorerst auch erst einmal bei FIFA bleiben.

"Es ist unsere größte Marke. Es ist die Marke, die die meisten Märkte abdeckt. Es ist die Marke, die auch die meisten Spieler verschiedenen Alters anspricht. Es ist ein Spiel, das sehr viele Menschen spielen möchten. [...] Das ist unser Weg, um zu zeigen, dass wir auch da sind. Wir unterstützen die Plattform. Wir haben derzeit nichts anderes anzukündigen, aber sie können sicher sein: Wenn die Plattform startet und erfolgreich wird, dann sind wir auch da", sagte Patrick Soderlund im Interview.

Bereits zur Ankündigung der Wii U gab es eine ähnliche Situation. Damals kündigte der ehemalige CEO von Electronic Arts, John Riccitiello, auf der Bühne eine Vielzahl von EA-Titeln - darunter FIFA 13, Madden 13, Mass Effect 3 und Need for Speed: Most Wanted - für die Nintendo-Konsole an. Aufgrund des fehlenden Erfolges hat Electronic Arts anschließend keine weiteren Spiele für die Plattform veröffentlicht. Weitere Meldungen zu Electronic Arts und der Nintendo Switch findet Ihr auf unseren Themenseiten.

