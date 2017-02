Bester (Groß-)Publisher des vergangenen Jahres 2016 ist Electronic Arts! Das hat jedenfalls eine Auswertung der populären Webseite Metacritic.com ergeben, die Testwertungen verschiedener Print- und Onlinemagazine sammelt und daraus den sogenannten Metascore errechnet. EA-Spiele erreichten demnach 2016 einen durchschnittlichen Metascore von 79,7 Punkten. Bestbewerteter Release war Titanfall 2 für PS4 (89 Punkte), am schlechtesten kam Need for Speed für PC weg (68 Punkte).

Auf Platz 2 der Metacritic-Liste hinter EA landet Square Enix mit 77,1 Metascore-Punkten (Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration - 88 Punkte; Rise of the Tomb Raider: Cold Darkness Awakened 56 Punkte), knapp vor Nintendo mit 76,5 Metascore-Punkten (Fire Emblem Fates: Special Edition - 88 Punkte; Pokemon Rumble - 58 Punkte). Außerdem in den Top 10 (in absteigender Reihenfolge): Sony, Xseed Games / Marvelous USA, Capcom, Activision Blizzard, Bandai Namco, Telltale Games und Ubisoft. Wer Microsoft, Take-Two, Bethesda Softworks oder auch Paradox Interactive vermisst: Diese Publisher kamen 2016 nicht auf die geforderte Mindestanzahl von zwölf veröffentlichten Titel und tauchen dementsprechend in der Liste der Mid-Size-Publisher auf, zu finden ebenfalls unter dem Quellenlink.

Quelle: Metacritic