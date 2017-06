EA: Gratis EA Access, Origin und diverse EA-Probierversionen

EA will es als großes Dankeschön für die Spieler verstanden wissen, die an der Play to Give Ingame-Challenge letzte Woche teilgenommen hatten. Die Aktion widmete sich wohltätigen Organisationen (namentlich HeForShe, The National Bullying Prevention Center und Ditch the Label) und führte dazu, dass EA eine Million Dollar an selbige spendete.

Nun gibt es für alle Spieler einen zeitlich limitierten, kostenlosen Zugang zu EA Access Vault-Spielen auf der Xbox One (sofern man über Xbox Live Gold verfügt), Origin Access (für PC-Spieler) und kostenlose PS4-Probierversionen von Madden 17, FIFA 17, Titanfall 2, UFC 2 und Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Zusätzlich können Spieler von Star Wars Battlefront auf der PS4 alle Premium-Maps gratis spielen. Die komplette Aktion läuft noch bis zum 18. Juni.

Quelle: Eurogamer