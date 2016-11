Battlefield 1: Zum Release doppelt so viele Spieler wie Battlefield 4

Am vergangenen Dienstag hat CEO Andrew Wilson die Finanzergebnisse des letzten Quartals (01. Juli - 30. September 2016) von Spiele-Entwickler Electronic Arts bekannt gegeben. In dieser Zeit konnte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 898 Millionen US-Dollar umsetzen. Insgesamt 63 Prozent (566 Millionen US-Dollar) dieser Summe wurden alleine im digitalen Markt erzielt. CEO Andrew Wilson bezeichnet das vergangene Quartal als exzellent für EA und freue sich, mit Battlefield 1 und Titanfall 2 zwei der bestbewerteten Spiele dieser Konsolen-Generation veröffentlicht zu haben.

Genaue Verkaufszahlen zu den kürzlich veröffentlichten Shootern Battlefield 1 und Titanfall 2 hat Electronic Arts nicht enthüllt. Allerdings wurden einige Details zu den Spielerzahlen von Battlefield 1 verraten. Demnach sei die Gesamt-Spielerzahl nach der ersten Woche fast doppelt so groß wie die von Battlefield 4 im gleichen Zeitraum. Zu Titanfall 2 erwähnte Electronic Arts, dass es von 40 verschiedenen Testern eine Wertung von 90 oder höher erhalten hat. Auch die Fußballsimulation FIFA 17 überbot die Erwartungen im digitalen Bereich von Electronic Arts. Zudem sollen zwei Drittel aller Spieler bereits den neuen Einzelspieler-Modus "The Journey" ausprobiert haben. Mit FIFA Mobile erreichte das Unternehmen zudem in 138 Ländern den ersten Platz in den jeweiligen App Stores.

