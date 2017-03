EA Play 2017 mit Battlefront 2, Need for Speed und FIFA 18 - Ausblick auf die Spiele

Dass sich ein neues Star Wars Battlefront und Need for Speed in Entwicklung befinden, hatte Electronic Arts bereits vor Monaten bestätigt. Jetzt ist raus, zu welchem Zeitpunkt sich die neuen Spiele ausprobieren lassen: Auf dem EA-Play-Event 2017 in Hollywood. Electronic Arts bestätigt, dass Besucher der Veranstaltung, die kurz vor der E3 2017 stattfindet, einen ersten Blick auf die neuen Spiele werfen können. Ob der Publisher Star Wars Battlefront 2 und Need for Speed 2017 womöglich schon zuvor mit Infos und Videos ankündigt, bleibt abzuwarten.

Besucher des EA-Play-Events 2017 erhalten außerdem die Möglichkeit, die neuen EA-Sports-Spiele zu testen, darunter FIFA 18, Madden NFL 18 und NBA Live 18. "Aber natürlich ist das noch nicht alles ... in den kommenden Monaten erfahrt ihr mehr", verspricht Electronic Arts. Interessierte können das Event per Live-Stream im Internet verfolgen. Neben den Spielvorstellungen in Hollywood plant der Publisher zudem ein umfassendes Programm für alle Spieler, die online mit dabei sind. "So wird es während des dreitägigen Events detaillierte Gameplay-Einblicke, Wettbewerbe und exklusive Interviews mit den Entwicklerteams geben."

Wer nach Hollywood reisen und am EA-Play-Event teilnehmen möchte, sollte sich den 20. April 2017 im Kalender markieren. Denn an diesem Tag beginnt der öffentliche Ticketverkauf. Weitere Details dazu will der Publisher in den nächsten Wochen bekanntgeben. EA Play 2017 findet vom 10. bis 12. Juni statt. Kurz darauf folgt die E3 2017: Die Spielemesse öffnet vom 14. bis 16. Juni ihre Pforten.

Quelle: EA