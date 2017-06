Der Startschuss der E3 2017 fällt am Wochenende - mit dem EA Play-Event von Electronic Arts. Am 10. Juni, um 21 Uhr, geht's los: Dann startet der Live-Stream zur E3-Konferenz von Electronic Arts. Im Rahmen der Show will der Publisher seine kommenden Spiele-Highlights vorstellen - insgesamt will EA acht Titel präsentieren. Sechs davon sind bereits bestätigt: FIFA 18, Madden NFL 18, NBA Live 18, Need for Speed Payback, Battlefield 1 (Russland-DLC) und Star Wars Battlefront 2. Zwei für die EA-Play-Konferenz geplanten Spiele sind also noch geheim.

Eines davon könnte Project Dylan sein, das neue Projekt von Entwicklerstudio Bioware (Mass Effect, Dragon Age). Bioware-Chef Aaryn Flynn befeuerte die Gerüchte um eine bevorstehende Ankündigung des neuen Spiels jüngst selbst. Spekuliert wird außerdem, dass auf der EA-Play-Konferenz zur E3 2017 bekannte EA-Marken, etwa Skate oder Dead Space, ihre Rückkehr feiern könnten. Zuletzt gab es Hinweise auf ein mögliches Skate 4, die Electronic Arts wenig später allerdings dementierte. Wahrscheinlicher dürfte jedoch die Präsentation des neuen Star-Wars-Spiels von Visceral sein.

Vorstellbar wäre auch, dass Electronic Arts anlässlich der E3 neue Spielszenen aus dem deutschen Indie-Abenteuer Sea of Solitude zeigt. Das in Berlin ansässige Studio Jo-Mei Games konnte Electronic Arts als Publisher für das Projekt gewinnen. Am 10. Juni, um 21 Uhr, wissen wir mehr: Dann beginnt die Übertragung der EA-Play-Konferenz zur E3 2017. Die Spielemesse findet vom 13. bis 15. Juni statt. Einen Zeitplan der einzelnen E3-Konferenzen findet ihr unter diesem Link.

Quelle: Dualshockers