EA Play: Alle Infos & Trailer von der Pressekonferenz

Die Pressekonferenz von EA eröffnet die E3 2017 in Los Angeles - gewissermaßen zumindest. Zum zweiten mal veranstaltete der amerikanische Publisher bereits vier Tage vor dem offiziellen Beginn der Electronic Entertainment Expo sein EA-Play-Event. Den Startschuss des dreitägigen Spielefestes machte eine Pressekonferenz, auf der Electronic Arts die für die nächsten Monate geplanten Games-Highlights vorgestellt hat. Mit dabei waren vielversprechende Titel wie FIFA 18, NBA LIVE 18, Madden NFL 18, Star Wars Battlefront 2 und das neue Need for Speed 2017.

Electronic Arts präsentierte im Rahmen von Live @ EA PLAY detaillierte Einblicke in insgesamt acht neue Titel. Darunter Neuankündigungen wie etwa das kommende Spiel von Bioware, sowie weitere Highlights, beispielsweise ein weiterer Einblick in den Mehrspielermodus von Star Wars: Battlefront 2. Ebenso wurden neue DLC-Inhalte zu Battlefield 1 vorgestellt und ein Spielmodus von Need for Speed: Payback präsentiert. Alle Infos zu den wichtigsten Titeln von der EA-Play-Konferenz lest ihr hier.

EA Play 2017: Battlefield 1

Eingeleitet wurde die EA-PLAY-2017-Konferenz durch einige einführende Worte von Electronic Arts-CEO Andrew Williams und anschließenden kurzen Ausschnitten aus Madden NFL 18. Danach stand die Bühne frei für Battlefield 1. Zuerst wurde die treue Community des Erster-Weltkriegs-Shooters gefeiert und der Wunsch ausgetragen, dass die Zusammenarbeit auch in Zukunft ebenso ausgezeichnet bleibt und so zum Erfolg der Marke beiträgt. Dann standen die Inhalte des kommenden "In the Name of The Tsar"-DLCs im Mittelpunkt. In der bislang umfassendsten Erweiterung der Reihe ziehen Spieler ab September mit der russischen Armee und dem Frauen-Bataillon des Todes auf sechs neuen Karten in die Schlacht. Im Mehrspieler-Modus von Battlefield steuert ihr somit erstmals einen weiblichen Charakter. In the Name of the Tsar ergänzt Battlefield 1 um elf Waffen, sechs neue Karten, weitere Operationen und Fahrzeuge, wie den massiven Bomber Ilya Muromets, und den neuen Spielmodus Versorgungsabwurf

EA Play 2017: FIFA 18

Nach den Shooter-News ging es zu FIFA 18. Die Men in Blazers, Moderatoren einer erfolgreichen Fußball-Show, präsentierten tolle Neuigkeiten an alle Kicker-Fans. So schmückt Christiano Ronaldo in diesem Jahr das Cover der Fußball-Simulation. Zudem wurde bekannt gegeben, dass die Kampagne von Alex Hunter in einer erweiterten Fassung weitergehen wird. Alle weiteren Infos findet ihr in unserer frischen FIFA 18-Vorschau.



EA Play: Need for Speed - Payback

Nächstes Thema war das kommende Open-World-Rennspiel von Ghost Games. Need for Speed: Payback soll die bislang abwechslungsreichste Open-World der Serie haben. Die schöne Spielwelt wurde auch kurz in einem Gameplay-Video gezeigt, dort ging es vor allem um den rasanten Highway-Heist-Spielmodus. Ziel in der Spielvariante ist einen LKW zu kapern, jedoch muss man davor durch Takedowns die Eskorte des Sattelschleppers ausschalten. Release von Need for Speed: Payback ist im November für PS4, PC und Xbox One.



EA Play 2017: A Way Out

Nach der rasanten Verfolgungsjagd wurde neues Material zum kommenden Spiel der Brothers: A Tale of Two Sons gezeigt. A Way Out ist ein Splitscreen-Koop-Titel, das man auch online spielen kann. Darin übernehmen wir die Kontrolle entweder über Leo und Vincent. Das Duo lernt sich in einem Gefängnis kennen, aus dem die beiden ausbrechen wollen. Im kurzen Trailer konnte man neben Rätselpassagen zudem heiße Verfolgungsjadgen mit Autos sehen und ebenso Sprungpassagen ähnlich zu Uncharted 4. A Way Out soll im Frühjahr 2018 für PS4, Xbox One und PC via Origin erscheinen.



EA Play 2017: Neues Spiel von Bioware!

Die eigentlich wohl interessanteste neue Marke der Pressekonferenz kommt von Bioware. Leider wurde lediglich ein sehr kurzer Teaser zu Anthem gezeigt - so der Name des Spiels, das bisher unter dem Arbeitstitel Project Dylan bekannt war. Dem Video nach handelt es sich zumindest um ein Spiel mit einem Sci-Fi-Setting. Im Teaser-Trailer könnt ihr selbst sehen, worum es wohl gehen wird. Handfeste Infos soll es hingegen während der E3-Pressekonferenz von Microsoft am Sonntag 11.06.2017 ab 23:00 Uhr deutscher Zeit geben.



EA PLAY: NBA LIVE 18

Nach der kurzen Bioware-Ankündigung ging es mit NBA LIVE 18 weiter. Hier wurde unter anderem bekannt gegeben, dass viele Stars wie LeBron James in der Basketballsimulation dabei seinen werden und es außerdem neben einem Liga-Modus auch möglich sein wird, Streetball-Partien gegen berühmte NBA-Spieler zu bestreiten.

EA Play 2017: Star Wars - Battlefront 2

Das letzte - und zugleich längste - Thema der EA-Play-Konferenz war Star Wars: Battlefront 2. Als erstes wurde noch einmal bekannt gegeben, dass der Offline-Story-Modus eine komplett neue Star-Wars-Handlung haben wird, die zwischen Episode 6 und 7 angesiedelt ist. Die Geschichte dreht sich um die imperiale Elitesoldatin Iden Versio. In gewaltigen Raumschlachten steuert man zum Beispiel einen TIE-Jäger der Ersten Ordnung und kämpft am Boden mit Trupplern oder legendären Helden und Schurken, wie Yoda und Kylo Ren.

Noch mehr Infos gab es aber zum Mehrspielermodus. So wurde zum Beispiel angekündigt, dass ab Dezember kostenlose Inhalte für Star Wars: Battlefront 2 in Form thematischer Seasons erscheinen werden - in Form einer Kombination aus neuen Schauplätzen, Charakteren, Fahrzeugen, Modi, Waffen und Sternkarten. Die erste Season wird im Dezember nach der Veröffentlichung des Spiels erscheinen und von dem kommenden Star Wars: Die letzten Jedi-Film inspiriert sein. Dank der Zusammenarbeit mit Lucasfilm wird die Season neben Finn und Captain Phasma auch neue spielbare Helden, den neuen Planeten Crait, eine neue Raumkarte über D'Qar, weitere Events sowie Belohnungen und vieles mehr enthalten.



Zum Schluss der Präsentation gab es dann noch viel Gameplay aus dem Multiplayer-Modus auf der Karte Assault on Theed, auf der Klonkrieger gegen die Droiden-Armee auf dem Planeten Naboo kämpfen. Unter anderem waren in dem 20vs20-Gefecht die neuen Klassen zu sehen und das komplett überarbeitete Gunplay, wodurch sich die Waffen realer anfühlen sollten. Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November für PC, PS4 und Xbox One. Vorbesteller werden einen vorzeitigen Zugang zur Beta erhalten.

Ihr wollt keine weiteren Neuankündigungen der Messe verpassen? Auf unserer Übersichtsseite zur E3 2017 findet ihr den Zeitplan für die nächsten Pressekonferenzen und einen Überblick über alle Videos und News.