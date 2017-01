EA Access: 4 neue Spiele für The Vault

Electronic Arts hat vier weitere Titel bekannt gegeben, die in diesem Jahr in den sogenannten Access Vault aufgenommen werden sollen. Es handelt sich um Dead Space Ignition (Puzzlespiel), Madden NFL 17 (Football), Skate 3 (Skateboarding) und Zuma's Revenge (Match 3). Genaue Termine gibt es allerdings noch nicht. Gerade erst vor wenigen Tagen fanden die beiden Ego-Shooter Battlefield 3 und Battlefield: Bad Company 2 Aufnahme in den Access Vault.

Aktuell enthält der Access Vault bereits über 40 Spiele. Diese können ohne Zusatzkosten heruntergeladen und vollumfänglich gespielt werden, allerdings nur solange auch eine entsprechende, jederzeit kündbare Access-Mitgliedschaft besteht. Dafür werden pro Monat knapp 4 und im ganzen Jahr 25 Euro fällig. Inhaber eines Access-Abos haben zudem weitere Vorteile. Sie dürfen manche Neuveröffentlichungen vor allen anderen spielen und bekommen immerhin 10 Prozent Rabatt bei jedem Kauf im EA Store.

Quelle: EA