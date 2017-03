El Somni Quas: MMORPG will inoffizieller Ultima Online Nachfolger werden

Viele MMORPG-Veteranen denken wehmütig an die Zeiten des Klassikers Ultima Online zurück und die vielen Freiheiten, welche Spieler damals in der großen, offenen Welt genießen konnten.

Ultima Online wird auch heute noch gespielt, sowohl auf den offiziellen Servern als auch auf einigen sogenannten Free Shards, die von Fans - teilweise mit eigenen Regelsystemen - betrieben werden. Ein Indie-Team aus Prag, das sich seit über zehn Jahren um eine solche Free Shard kümmert, kündigte mit El Somni Quas nun ein eigenes MMORPG an. Das Team ist sich im Klaren darüber, dass sie kein AAA-Spiel entwickeln können, wollen aber dennoch mit der Unigine-Engine eine moderne 3D-Grafik bieten. Im Hintergrund wird das für die UO-Shard entwickelte und seit mehr als zehn Jahren erprobte Regelsystem zum Einsatz kommen.

El Somni Quas richtet sich an die Spieler, die gerne Ultima Online mit einer modernen Optik spielen möchte aber nicht auf die Freiheiten verzichten wollen. Open PvP in der Spielwelt und Full Loot stehen dabei im Fokus. Ihr könnt also im Prinzip überall von anderen Spielern angegriffen und komplett ausgeraubt werden. Diesen Reiz, den eine solche ständige Gefahr mit sich bringt, vermissen viele UO-Veteranen bei modernen MMORPGs. Nach wie könnt ihr entscheiden, welche Rolle ihr im Spiel einnehmen wollt - ob Crafter, Abenteurer oder Ladenbesitzer, das bleibt euch überlassen. Das Team arbeitet bereits seit sechs Jahren an El Somni Quas und will das Spiel unbedingt fertigstellen - wann, das steht allerdings noch in den Sternen.

Quelle: Ultima Codex