In der vergangenen Woche gab Publisher Square Enix bekannt, im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft mit Marvel mehrere Spiele zu den Comic-Universen zu veröffentlichen. Mit einer Umsetzung von "The Avengers" wurde dabei bereits das erste Projekt offiziell angekündigt. Das Spiel befindet sich derzeit bei Crystal Dynamics (Tomb Raider) und Eidos Montreal (Deus Ex) in Entwicklung. Zusätzlich dazu soll das Entwicklerteam von Deus Ex: Mankind Divided derzeit mit "Guardians of the Galaxy" an einem weiteren Marvel-Titel arbeiten. Dies berichtet ein Redakteur der Internetseite Kotaku.

Für die Entwicklung von Guardians of the Galaxy soll Eidos Montreal sogar einen geplanten Nachfolger zu Deus Ex: Mankind Divided vorerst eingestellt haben. Darüber hinaus befindet sich wohl auch ein neuer Ableger der Tomb Raider-Reihe mit dem Namen "Shadow of the Tomb Raider" beim kanadischen Studio in der Produktion. Bislang hat sich das Unternehmen noch nicht zu den Berichten rund um die Umsetzung von Guardians of the Galaxy geäußert. Weitere Meldungen zum Entwicklerteam von Eidos findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Kotaku