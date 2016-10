Eagle Flight: ​So fliegt ihr im VR-Spiel über Paris

Eagle Flight ist ein außergewöhnliches Spiel. Ihr verkörpert darin einen Adler, der über die verwaisten und überwucherten Straßen eines längst verlassenen Paris schwebt. Dort leben keine Menschen mehr, sondern seltsame Kreaturen. Ihr versucht, Gebiete der Stadt für euch zu beanspruchen.

Gespielt wir mit einem Virtual-Reality-Headset. Unterstützt werden Oculus Rift, HTC Vive und Playstation VR. In einem neuen Trailer könnt ihr euch einen Überblick über das interessante Szenario verschaffen und man erklärt euch die Steuerung. In Eagle Flight könnt ihr zudem zwischen den Spielmodi Free Flight, Multiplayer und Story wählen. Diese werden ebenfalls im Trailer vorgestellt.

Die Entwickler erklären in einem Interview außerdem, was ihr im Spiel zu tun habt und wie ihr euch gegen die vielen Feinde zur Wehr setzen könnt. Ihr dürft die große Gegend frei erkunden und könnt außerdem versuchen, alle Federn einzusammeln. Im Free Flight Modus erforscht ihr einfach Paris, ohne einer Story zu folgen. Dabei werdet ihr mit anderen Spielern zusammengewürfelt und fliegt gemeinsam durch die Lüfte.

Erscheinen wird Eagle Flight am 18. Oktober für Oculus Rift, am 8. November für Playstation VR und am 20. Dezember für HTC Vive.