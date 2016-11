Eagle Flight: Ubisoft führt Crossplay für das Virtual-Reality-Spiel ein

Das Virtual-Reality-Spiel Eagle Flight von Ubisoft kann sowohl auf Playstation VR, Oculus Rift und bald auch auf HTC Vive gespielt werden. Und das dank der nun eingeführten Cross-Plattform-Unterstützung nun sogar gegeneinander. Wer ein HTC Vive Headset nutzt, der darf also gegen Spieler antreten, die eine Playstation VR oder Oculus Rift besitzen.

"Unsere VR-Titel mit einer Cross-Plattform Funktionalität auszustatten, war schon von Anfang an unser Ziel und wir freuen uns sehr darüber bekanntgeben zu können, dass Eagle Flight, Werevolves Within und Star Trek: Bridge Crew diese Cross-Plattform Funktionalität über PSVR, Oculus Rift sowie HTC Vive zur Verfügung stellen werden", erklärte David Votypka, Senior Creative Director von Red Storm.

Wer schon gespannt auf die kommenden VR-Titel aus dem Hause Ubisoft warten, der wird sich freuen zu hören, dass auch Werevolves Within (erscheint am 6. Dezember) und Star Trek: Bridge Crew (wird am 14. März 2017 veröffentlicht) ab Verkaufsstart Cross-Plattform Play unterstützen werden.

In Eagle Flight erkundet ihr als Adler Paris, eine Stadt, die 50 Jahre nach dem Verschwinden der Menschheit von Tieren bevölkert wird. Das Virtual-Reality-Spiel ist aktuell für Playstation VR und Oculus Rift erhältlich und erscheint am 20. Dezember auch für HTC Vive.