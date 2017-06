Die Top-Spiele der E3 2017: Unsere Redaktions-Favoriten im Video-Special

Auch auf der E3 2017 gab es jede Menge Ankündigungen samt frischem Gameplay zu den kommenden Highlights. Wir haben uns innerhalb der Redaktionen von PC Games, Play4, N-ZONE sowie X3 zusammensetzt und zehn Top-Spiele der E3 2017 in unsere Redaktions-Auswahl gepackt, die wir euch im folgenden Video-Special präsentieren. Dabei verzichten wir bewusst auf eine Reihenfolge. Neben dem atemberaubenden Beyond Good & Evil 2 Render-Trailer überraschte uns vor allem das Strategie-Crossover Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Der Mix aus Super Mario-Charakteren und den durchgeknallten Ubisoft-Hasen macht einen sehr spaßigen Eindruck. Die Spielszenen der US-Spielemesse versprachen ein simples und doch tiefgründiges Taktik-Gameplay.

Ebenso beeindruckt zeigten wir uns von Metro: Exodus. Der neue Endzeit-Shooter und Nachfolger zu Metro 2033 und Metro 2035 wurde in während der Microsoft-PK der E3 in einem 4K-Trailer präsentiert. Als Fans der Spiele-Reihe aus dem Metro-Universum von Dmitry Glukhovsky gehört das Spiel ohne Umschweife in unsere Redaktions-Auswahl der Top-Spiele der E3 2017. Darüber hinaus freuen wir uns auch auf die Age of Empires: Definitive Edition, Wolfenstein 2: The New Colossus oder das neue Spider-Man. Welche Spiele haben euch während der E3 2017 so richtig beeindruckt? Hinterlasst uns doch einen Kommentar mit euren Highlights der US-Spielemesse! Alle wichtigen Ankündigungen, Trailer und Spiel-Eindrücke findet ihr auch zusammengefasst auf unserer E3-Themenseite.

E3 2017 - Die Top-Spiele der Redaktion im Video-Special

Beyond Good & Evil 2

Der fantastische Render-Trailer zu Beyond Good & Evil 2 ließ unsere Herzen höher schlagen. Endlich bestätigt Ubisoft die Entwicklung des lang erwarteten Abenteuers. In Sachen Story siedeln die Entwickler das Spiel vor den Ereignissen des Erstlings an und schaffen somit ein Prequel.

>>> E3-Eindrücke zu Beyond Good & Evil 2

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Eine der Überraschungen der E3 2017 ist Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Man nehme eine Portion Super Mario + schmeißt die Rabbids hinein und garniert mit ein wenig Xcom-Gameplay, fertig ist ein Action-Rundenstrategie-Mix der einen sehr spaßigen Eindruck in der Redaktion hinterlässt.

>>> E3-Vorschau mit Spieleindrücken zu Mario + Rabbids: Kingdom Battle

God of War

Während der Sony-Pressekonferenz spendierte Entwickler Santa Monica Studios einen neuen Gameplay-Trailer. Das Spiel soll im Vergleich zu den Vorgängern eine offene Spielwelt sowie ein Crafting-System bekommen. Das bombastische Gameplay ließ uns das Wasser im Mund zusammenlaufen. Einziger Wermutstropfen: Das Spiel erschein erst 2018.

>>> E3-Details zu God of War für PS4

Wolfenstein 2: The New Colossus

Bereits im Vorfeld der E3 2017 gab es Gerüchte über ein neues Wolfenstein. Bethesda stellte auf der US-Spielemesse Wolfenstein 2: The New Colossus auch offiziell vor. Erneut ist Held B.J. Blazkowics dabei, der den Widerstand gegen das Regime anführen soll. Die Fortsetzung nutzt übrigens die id-Tech 6-Engine.

>>> Wolfenstein 2 - E3-Trailer, Screenshots, erste Infos

Spider-Man

Im Vorjahr zeigte Entwickler Insomniac Games einen Render-Trailer zum Spider-Man-Spiel, in diesem Jahr gab es auf der E3 endlich erste Spielszenen zu bestaunen. Spidey schwingt sich durch Häuserschluchten, um fiese Schergen zur Strecke zu bringen. Das Spiel erscheint 2018 im Handel.

>>> Spider-Man - Gameplay-Trailer der E3 2017 + Infos

Assassin's Creed: Origins

Während der Microsoft-Pressekonferenz zeigt Ubisoft Spielszenen aus der Xbox One X-Version von Assassin's Creed: Origins. Dabei verschlägt es Spieler ins alte Ägypten. Auf der neuen Xbox-Konsole läuft das Abenteuer laut Hersteller in nativer 4K-Auflösung sowie in 60 Frames pro Sekunde. Das Spiel ist ab dem 27. Oktober im Handel erhältlich.

>>> Assassin's Creed Origins auf der E3 2017 - Anspiel-Eindrücke in der Vorschau

Age of Empires: Definitive Edition

Die PC Gaming Show der diesjährigen E3 brachte eine weitere Überraschung hervor. So erscheint zum 20. Geburtstag von Age of Empires ein runderneuertes Remake der Erstlings von 1997. Das Spiel wird den Titel Age of Empires: Definitive Edition tragen und komplett neu gerenderte Grafiken in 4K-Auflösung bieten.

>>> Age of Empires - Definitive Edition - Infos & Systemanforderungen

Detroit: Become Human

Mit Spannung warten Spieler auf das neue Werk von Heavy Rain-Schöpfer David Cage. Im Zuge der E3 gab es neue Gameplay-Szenen, die eine große Entscheidungsfreiheit mit globalen Konsequenzen in Detroit: Become Human versprechen. Wir sind gespannt und freuen uns auf den Release im kommenden Jahr.

>>> Detroit: Become Human - E3-Eindrücke der Gameplay-Demo

Super Mario Odyssey

Nintendo krempelt nicht nur die Zelda-Formel und sondern schickt auch Power-Klempner Super Mario in ein komplett neu geschaffenes Abenteuer. Die Spielwelt von Super Mario Odyssey bietet unzählige Möglichkeiten sowie neue Super-Kräfte für das Nintendo-Maskottchen. Während der Treehouse Live-Show von Nintendo auf der E3 2017 gab es sehr vielversprechende Spielszenen zu bewundern.

>>> Super Mario Odyssey - E3-Vorschau samt Spieleindrücken

Metro: Exodus

Die Spiele-Reihe nach den Metro-Romanen von Sci-Fi-Autor Dmitry Glukhovsky erhält einen neuen Ableger. Einen wundervollen Trailer zu Metro: Exodus in nativer 4K-Auflösung durften wir während der Pressekonferenz von Microsoft genießen. Das Spiel erscheint 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

>>> Metro: Exodus - Bombastischer E3-Trailer