Sony & Microsoft auf der E3: Diese Highlights erwarten wir auf der Spielemesse

Auf der E3 2017 präsentieren Microsoft und Sony ihre Spiele-Highlights für das kommende Jahr. Neben bereits bestätigten Themen erleben wir sicherlich auch ein paar Überraschungen. Während Microsoft auf seiner PK der E3 2017 Project Scorpio in finaler Form enthüllt, sollte Forza Motorsport 7 ebenfalls im Gepäck landen. Beim PS4-Hersteller Sony warten wir sehnsüchtig auf Spielszenen zu The Last of Us 2 oder God of War. Auf der E3 im vergangenen Jahr zeigte Sony jede Menge Trailer zu Spielen, die sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befanden.. So hoffen wir für die Sony-PK der E3 2017 auch auf Release-Termine zu God of War, Days Gone oder Detroit: Become Human.

In diesem Special spekulieren wir über potentielle Ankündigungen seitens Sony oder Microsoft auf der Electronic Entertainment Expo 2017. Darüber hinaus hoffen wir auf Release-Termine zu kommenden Highlights wie State of Decay 2, God of War oder auch Gran Turismo Sport. Obendrein wünschen wir uns die ein oder andere Überraschung. Beispielsweise gibt es ja bereits Spekulationen über das neue Projekt von Dark Souls-Entwickler From Software. Welche Spiele wünscht ihr euch auf der E3 2017 von Sony oder Microsoft? Hinterlasst uns einen Kommentar unterhalb dieser Zeilen.

Sony & Microsoft auf der E3 - Video-Special zu den potentiellen Hightlights*

Sony - God of War, Gran Turismo Sport, PlayStation VR-Spiele

Der PS4-Hersteller lieferte im Vorjahr auf der US-Spielemesse jede Menge Trailer und Vorankündigungen. Auf der E3 2017 erwarten wir neben neuen Gameplay-Szenen auch finale Release-Termine zu God of War, Gran Turismo Sport und mehr.

God of War

Mit God of War bringt Sony eine starke IP auf die PS4 sowie PS4 Pro. Was wir aktuell noch vermissen: Den finalen Release-Termin für das Actionfest. Ob das Spiel noch 2017 für PlayStation 4 und PS4 Pro auf den Markt kommt, bleibt abzuwarten. Zur Story dürfte es ebenfalls weitere Details geben. Game Director Cory Barlog verkündete bereits via Twitter, dass God of War zeitlich vor der Ära der Wikinger angesiedelt sei. Weitere Details und noch mehr Gameplay-Szenen erhoffen wir uns auf der Sony-PK der E3 2017.

Days Gone

Zum im vergangenen Jahr präsentierten Days Gone gibt es mit Sicherheit neue Details auf der E3 2017. Dies bestätigte bereits Sam Witwer von Studio Bend im Vorfeld der US-Spielemesse. Wir dürfen auf weitere Features des Zombie-Gemetzels für PS4 gespannt sein. Genau wie bei God of War erhoffen wir uns auch hier einen Release-Termin, hoffentlich noch 2017. Auch zur Geschichte und den Mitgieldern der Bikergang erwarten wir uns viele neue Informationen.

Detroit: Become Human

Fans von Fahrenheit, Heavy Rain oder Beyond: Two Souls warten sehnsüchtig auf David Cages neues Werk Detroit Become Human. Während auf der E3 2016 weitere Details und reichlich Gameplaymaterial folgten, blieben uns die französischen Entwickler den offiziellen Release-Termin schuldig. Anfang des Jahres gab es Gerüchte um einen möglichen Release-Termin 2017, eine Bestätigung seitens Sony gab es aber nicht. Wir hoffen auf den finalen Termin in diesem Jahr!

Spider-Man

Auf der E3-Pressekonferenz im vergangenen Jahr überraschten Insomniac Games (Ratchet & Clank) mit einem ersten Trailer zu einem neuen Spider-Man-Spiel. Seitdem gab es allerdings keine nennenswerten Neuigkeiten rund ums neue Abenteuer. Im April verkündete Ryan Penagos von Marvel, dass Spider-Man für PS4 noch 2017 erscheinen soll. Offizielle Verlautbarungen von Entwickler oder Publisher diesbezüglich blieben bisher aus. Wir sind uns sicher: Auf der E3 2017 gibt es erste Spielszenen. Außerdem hoffen wir auf den finalen Release-Termin.

Gran Turismo Sport

Im April fand die Closed-Beta zu Gran Turismo Sport statt. Während der Sony-Pressekonferenz der E3 2017 erwarten wir den finalen Release-Termin zur PS4-Rennsimulation. Aktuelle Anspielendrücke lest ihr in unserer GT Sport-Vorschau vom April 2017. Auf der PS4 Pro soll das Rennspiel in nativer Auflösung von 1080p und 60 Fps und HDR-Feature besonders zur Geltung kommen. Wir erwarten obendrein neue Features, Details oder auch ein Schadensmodell für das Rennspiel.

Ni No Kuni 2

Level-5 und Studio Ghibli arbeiten fleißig an Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom. Die Fortsetzung zum erfolgreichen Ni No Kuni: Der Fluch der weißen Königin erscheint auch für den PC. Wir hoffen auf frisches Bildmaterial in Form von Trailern oder Spielszenen. Bestenfalls könnte Level-5 auf der Sony-Pressekonferenz auch einen Release-Termin bekannt geben. Schließlich wurde das Spiel bereits im November 2015 angekündigt.

Death Stranding #Update

Hideo Kojimas neues Spiel Death Stranding zählte zu den Überraschungen der E3 im vergangenen Jahr. Während wir damals den Trailer mit The Walking Dead-Star Norman Reedus bestaunen durften, präsentierten die Entwickler in einem zweiten Trailer während der Game Awards 2016 auch Hollywood-Star Mads Mikkelsen in einer Rolle. Kommen während der E3 2017 weitere Topstars hinzu oder sehen sogar Ingame-Spielszenen? Ein finaler Release-Termin ist aktuell wohl eher unwahrscheinlich.

PlayStation VR - Fallout 4, FF15, Doom

Nach dem Release der VR-Brille ist es ruhig geworden. Bereits im vergangenen Jahr haben Bethesda auch Square Enix angekündigt, Spiele wie Fallout 4, Doom oder Final Fantasy 15 auf VR zu portieren. Wir gehen davon aus, dass Sony auf seiner E3-Pressekonferenz auch PlayStation VR thematisieren wird. Auch Gran Turismo Sport soll mit VR-Headset spielbar sein. Gut vorstellbar, dass hier noch der ein oder andere Titel hinzukommt.

The Last of Us 2

Während der PlayStation Experience im vergangenen Jahr zeigte Naughty Dog einen ersten Trailer zu The Last of Us 2. Allerdings war die Entwicklung zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so weit vorangeschritten. Protagonistin Ellie ist deutlich älter als noch im ersten Teil. Auch Joel ist wieder mit von der Partie. Wir vermuten aber stark, dass das Endzeitabenteuer nicht vor 2018 für PS4 und PlayStation 4 Pro im Handel erscheint. Neue Spielszenen und Details zur Story erhoffen wir uns auf der Sony-PK der E3 2017 allerdings schon.

Microsoft - Project Scorpio, State of Decay 2 und Forza 7

Welche Spiele krönen die Project Scorpio-Enthüllung auf der E3 2017. Wir hoffen auf neueSpiele sowie Forza Motorsport 7 oder einige Überraschungen.

Project Scorpio

Die Microsoft-Pressekonferenz steht im Zeichen von Project Scorpio. Neben dem finalen Namen werden auch Design, Preis sowie der finale Release-Termin präsentiert. Mit Project Scorpio verspricht Microsoft ein natives 4K-Gaming-Vergnügen mit 60 Frames pro Sekunde. Ursprünglich kündigte der Xbox-Hersteller an, dass die 4K-Konsole gegenüber der Xbox One keine exklusiven Spiele erhalten soll. Wir vermuten daher einen speziellen "Scorpio-Modus" - analog zur PS4 Pro.

State of Decay 2

Auf der E3 2017 gibt es den finalen Release-Termin zu State of Decay 2. Dies teilten die Entwickler von Undead Labs bereits im offiziellen Blog mit. Auch DLC-Inhalte wie neue Maps und mehr sind bereits bestätigt. Die Veröffentlichung des Zombie-Survival-Spiels soll in jedem Fall noch 2017 stattfinden. Dabei soll das Abenteuer von Beginn an drei unterschiedliche Maps bieten, die verschiedene Strategien zum Überleben erfordern.

Crackdown 3

Bereits im Dezember bestätigte Dave Johnson von den Microsoft Studios, dass Crackdown 3 spätestens Weihnachten 2017 erscheint. Auch ein Release für Project Scorpio inklusive nativer 4K-Auflösung ist so gut wie sicher. Deshalb rechnen wir fest mit neuen Gameplay-Szenen im Zuge der Microsoft-Pressekonferenz der E3 2017. Den finalen Release-Termin zum Action-Abenteuer erfahren wir im Zuge der US-Spielemesse sicherlich ebenso.

Sea of Thieves

Mit Sea of Thieves erscheint ein Titel der Kultschmiede Rare auf Xbox One und PC. Bereits im vergangenen Jahr zeigte Microsoft erstes Gameplay-Material. Gemeinsam begeben sich Spieler auf eine Mehrspieler-Schatzsuche in karibischen Gewässern. Dabei ist im sogenannten "Shared Adventure Game" Teamwork gefragt. Egal ob Seeschlacht oder Inselerkundung, Spieler müssen gemeinsam unterschiedliche Situationen meistern. Auf der E3 2017 erfahren wir mit Sicherheit den finalen Release-Termin oder auch die Features für den Project Scorpio-Release.

Neue Games-Ankündigungen

Die alte Games-Branchen-Weisheit "Software sells Hardware" gilt weiterhin. Microsoft braucht gute Spiele, um die neue Scorpio-Konsole den Spielefans in aller Welt schmackhaft zu machen. Im vergangenen Jahr gab außer Halo Wars 2, Gears of War 4 sowie Forza Horizon 3 kaum hauseigene und exklusive Spiele-Ankündigungen. Für die neue Power-Konsole sollte der Xbox-Hersteller statt Video-Apps und Multimedia-Anwendungen auch gute Exklusiv-Spiele liefern.

Forza Motorsport 7

Eines dieser Games könnte Forza Motorsport 7 sein. Im Vorfeld der US-Spielemesse ist bis zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts bekannt. Teil 7 der Rennsimulation ist also aktuell reine Spekulation. Allerdings stehen die Zeichen gut, da Entwickler Turn 10 in den vergangenen Jahren Forza Horizon-Ableger sowie Hauptspiele des Franchises abwechselte. Da im vergangenen Jahr Forza Horizon 3 präsentiert wurde, rechnen wir auf der E3 2017 fest mit Forza Motorsport 7 - auch im Hinblick auf Project Scorpio mit 4K-Auflösung und 60 Fps.