Hardware-Highlights der E3 2017: Teil 1 mit Xbox One X & CPUs

Die Entertainmentmesse E3 (Electronic Entertainment Expo) hat ihre Pforten für dieses Jahr geschlossen. Die Messe fand vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles statt. Schwerpunkt bei der E3 waren, wie schon aus den Vorjahren gewohnt, Konsolen- und PC-Spiele.

Aber auch in Sachen Hardware gab es einige interessante Dinge zu sehen, über die wir in unserem Special berichten wollen. Ein weiteres Special zu Neuheiten aus dem Zubehör- und Peripheriebereich folgt in wenigen Tagen. Das klare E3-Highlight in Sachen Hardware war wenig überraschend die Vorstellung von Microsofts neuer Spielekonsole Xbox One X, die ab November in den Handel kommen wird. Doch auch rund um PCs gab es manche Produktvorstellungen, die interessant sind. Zwar fehlten zahlreiche Hersteller, die es wegen der Dominanz des Themas Games auf der E3 vorzogen, ihre Produkte ausschließlich auf der kurz vor der E3 angesetzten Computermesse Computex (5. bis 9. Juni in Taipeh, Taiwan) zu präsentieren. Dennoch gab es auf der E3 auch Hardwareneuheiten von Firmen wie Alienware, Intel oder Medion zu sehen, und auch Nvidia war auf der Messe vertreten. Wir beginnen aber zunächst mit Microsofts Xbox One X.

Microsoft: Xbox One X

Im Rahmen der E3 hat Microsoft die neue Xbox One X ausführlich vorgestellt, zu der ihr inzwischen auch auf der offiziellen Website einiges erfahren könnt. Die Spielekonsole richtet sich an anspruchsvollere Gamer und bietet eine deutlich stärkere Leistung als die Xbox One beziehungsweise Xbox One S.

Die neue Xbox One X ist ab dem 7. November für 499 Euro im Handel zu haben. Quelle: Microsoft Denn eines der beworbenen Features ist 4K-Gaming: die Xbox One X soll in der Lage sein, Spiele mit einer nativen Auflösung von 3840 mal 2160 Pixeln, also in 4K darstellen zu können. Die Grafik wird somit nicht lediglich in Full-HD berechnet und dann auf 4K hochgerechnet, sondern kann von Grund auf in 4K generiert werden. Die Leistung der Xbox One X kann aber auch anderweitig genutzt werden. Laut Microsoft sollen Spiele im Full-HD-Modus anderweitig vom Leistungspotential der Xbox One X profitieren können. Das heißt, dass die Xbox One X auch für Besitzer eines LCD-TVs mit Full-HD-Auflösung interessant ist. Ein Full-HD-Modus könnte mehr Details und Effekte oder auch einfach nur mehr FPS (Bilder pro Sekunde) für ein flüssigeres Spieleerlebnis als auf der Xbox One und Xbox One S bieten. Auf welche der Möglichkeiten sich ein Spieletitel konzentriert, hängt vom Entwickler eines Games ab, der am Ende die entsprechende Entscheidung trifft.

Er könnte dabei auch dem Spieler die Wahl lassen und ähnlich wie bei PC-Spielen verschiedene Detailmodi anbieten, um entweder den Fokus auf die Optik oder auf hohe FPS-Werte zu legen. Die Xbox One X wird spieleseitig abwärtskompatibel sind und ist somit keine klassische neue Konsolen-Generation. Auch kommende Spiele werden also weiterhin als Xbox One-Titel angeboten werden. Bei der Installation eines Spiels werden Besitzer einer Xbox One X die besonderen Features, um die Leistung der Xbox One X zu nutzen, durch einen Zusatzdownload erhalten beziehungsweise eine angepasste Version des Spiels herunterladen. Auch für viele bereits erhältliche Spiele soll es Updates geben, die sich Xbox One X-Besitzer herunterladen können werden. Bisher sind schon 30 Titel bestätigt, die aufgewertet werden sollen.

Rückseite einer Xbox One X Quelle: Microsoft Darunter sind unter anderem Ghost Recon: Wildlands, Resident Evil 7, Forza Horizon 3, Gears of War 4 und Rocket League. Spezielle nur für die Xbox One X geeignete Spiele soll es vorerst nicht geben. Insofern unterscheidet sich Microsofts nicht von Sony, die auch keine Spiele anbieten, die nur für die Playstation 4 Pro geeignet sind. Auch Sony liefert Downloads nach, die ein Playstation 4-Spiel an die Leistung der Playstation 4 Pro anpassen. Für diejenigen, die schon eine Xbox One oder Xbox One S besitzen und eventuell auf die Xbox One X umsteigen wollen, dürfte die Information wichtig sein, dass altes Zubehör weiterhin verwendet werden kann. Ihr könnt also eure vorhandenen Xbox One-Gamepads und Xbox One-Zubehör auch für die Xbox One X nutzen. Einige technische Eckdaten zur Xbox One X erfahrt ihr auch in unserer News vom 12. Juni. Die Xbox One X wird in Deutschland ab dem 7. November im Handel erhältlich sein. Zum Verkaufsstart ruft Microsoft 499 Euro als unverbindliche Preisempfehlung auf.

Intel: erste Core-X-CPUs kommen

Auf der E3 hat Intel im Rahmen einer Pressekonferenz Details zum Release der neuen Core-X-Prozessoren der beiden Familien Skylake-X und Kaby Lake-X bekanntgegeben. Unsere Kollegen der PC Games Hardware berichteten bereits darüber. Die ersten CPUs für den neuen Intel-Sockel 2066 werden wohl ab dem 26. Juni im Handel zu finden sein, weitere Prozessoren folgen im August. Die Top-Modelle mit 12 bis 18 Kernen sollen allerdings erst im Oktober erscheinen.

Inte Core i9 Quelle: Intel Bei Intel sind aktuell schon fünf Modelle auf der entsprechenden Übersichtsseite zu den Intel-Core-X-Prozessoren zu sehen: der Core i5-7640X, Core i7-7740X, Core i7-7800X, Core i7-7820X und Core i9-7900X. Die fünf Prozessoren bieten je nach Modell zwischen 4 und 10 Kernen, wobei bis auf den Core i5-7640X alle Prozessoren durch Hyperthreading die jeweils doppelte Anzahl an Threads verwalten können. In unserer News vom 19.6. berichteten wir zudem bereits darüber, dass schon einige CPUs und passende Mainboards, die den Sockel 2066 und Intels neuen X299-Chipsatz bieten, in einigen deutschen Onlineshops gelistet sind. Die Konkurrenz von AMD, die zuvor noch Hauptsponsor der E3 war und von Intel abgelöst wurde, war übrigens nicht auf der Messe vertreten. Allerdings deutet ein PC von Dells Gaminglabel Alienware auf einen Release von AMDs potenter Threadripper-CPU mit 16 Kernen schon vor Ende Juli hin, so dass AMD beim Release von CPUs mit 12 oder mehr Kernen die Nase vor Intel hätte. Zu besagtem Alienware-PC kommen wir auch direkt als nächstes.



Von Antonio Funes

Autor

22.06.2017 um 15:30 Uhr Eigenen Artikel schreiben