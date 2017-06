Die Top-Spiele der E3 2017: Unsere Rollenspiel-Highlights

Waren die Rollenspiele in den vergangenen Jahren immer ein sehr starkes Genre, sah es auf der E3 2017 vergleichsweise dünn in diesem Sektor aus. Vor allem die Neuankündigungen hielten sich deutlich in Grenzen. Bis auf wenige Ausnahmen wie Monster Hunter World gab es keine Neuankündigungen auf der Messe. Die paar Rollenspiele, die gezeigt wurden, stehen entweder schon kurz vor der Veröffentlichung oder waren vor der E3 schon bekannt.

Dennoch können sich RPG-Fans auf ein paar Highlights freuen. Ob nun ein Ausflug ins realistische Mittelalter mit Kingdom Come: Deliverance oder abgedrehter Humor in South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe, es wird für verschiedene Geschmäcker etwas geboten. Die ganz großen Namen des Genres wie The Elder Scrolls, Dragon Age, Cyberpunk 2077 oder Final Fantasy glänzten jedoch durch Abwesenheit. Worauf sich Rollenspiel-Fans dennoch freuen können, zeigen wir euch im folgenden Video-Special.



Elex Quelle: THQ Nordic Elex

Erst kurz vor der E3 wurde das Rollenspiel von Piranha Bytes verschoben. Dennoch dauert es nicht mehr lange, bis ihr in die postapokalyptische Science-Fiction-Welt aufbrechen könnt. Mit Waffen wie Lasergewehr oder Schwert kämpft der glatzköpfige Held gegen verschiedenste Feinde. Im Laufe der Handlung schließt ihr euch wieder einer von drei Gilden an.

Greedfall Quelle: Focus Home Interactive Greedfall

Das neue Spiel der Macher von Bound by Flame und The Technomancer wurden Anfang des Jahres angekündigt. Im Rahmen der E3 zeigte das Team von Spiders erstmals Screenshots aus dem Imperialismus-Setting mit Naturmagie und Musketen. Erscheinen soll das RPG mit NPC-Begleitern und Echtzeitkämpfen irgendwann 2018.

Kingdom Come: Deliverance Quelle: Warhorse Studios Kingdom Come: Deliverance

Bereits seit einigen Jahren arbeiten Warhorse Studios nun an Kingdom Come: Deliverance. Doch ein Ende ist in Sicht. Kurz vor der E3 gaben die Macher den Releasetermin im kommenden Februar bekannt. Auf der Messe konnten wir dann eine fortgeschrittene Version des Mittelalter-Rollenspiels anspielen und uns von der Entscheidungsfreiheit beim Lösen von Aufgaben überzeugen.

Monster Hunter World Quelle: Capcom Monster Hunter World

Nach vielen Jahren auf Handhelds kehrt Monster Hunter auf die großen Bildschirme zurück - neben den Konsolen sogar auch auf den PC. In einem lebendigen Ökosystem macht ihr Jagd auf die grausamsten Kreaturen, die die Welt zu bieten hat. Mit gewaltigen Dinos und anderen Biestern legt ihr euch wahlweise allein oder im Koop mit bis zu vier Spielern an.

Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom Quelle: Sony Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom

Die Macher von Ni No Kuni 2 haben die E3 genutzt, um den Release-Termin des JRPGs bekannt zu geben. Die Reise in die Welt von Ding Dong Dell beginnt am 9. November. Als junger König Evan macht ihr euch auf eine spannende Reise, um die Welt wieder zu vereinen. Für Fans des berühmten Studio-Ghibli-Stils ein Muss.

Pillars of Eternity 2: Deadfire Quelle: Obsidian Pillars of Eternity 2: Deadfire

Anfang des Jahres wurde die Crowdfunding-Kampagne für Pillars of Eternity 2 mit über vier Millionen US-Dollar erfolgreich beendet. Pünktlich zur E3 zeigten die Entwickler von Obisidian neues Gameplay zum Rollenspiel. Mit einem eigenen Schiff reist ihr in Deadfire über die namensgebenden Inseln auf der Suche nach Eothas, dem Gott des Lichts und der Wiedergeburt.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe Quelle: Ubisoft South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

Die Kinder von South Park spielen Superhelden und ihr seid als der Neue wieder mit dabei. Vollgepackt mit dem gewohnt derben Humor kommt es im zweiten RPG-Abenteuer von Cartman, Kenny und Co. zum Konflikt zwischen den verfeindeten Superheldenvereinigungen Coon and Friends sowie Freedom Pals. Die abgedrehte Geschichte stammt natürlich wieder aus der Feder der South-Park-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone.

Vampyr Quelle: Dontnod Entertainment Vampyr

Als Vampir steht ihr im Rollenspiel der Life-is-Strange-Macher vor schwierigen Entscheidungen. Allein Blutbeschaffung soll für den Protagonisten moralische Fragen aufwerfen. Selbst im Crafting-System entscheidet ihr, ob ihr für euren eigenen Vorteil handelt, oder lieber der leidenden Bevölkerung helft. Wir waren von Vampyr auf der E3 jedenfalls sehr angetan.

Xenoblade Chronicles 2 Quelle: Nintendo Xenoblade Chronicles 2

Auch Switch-Spieler können sich auf neues Rollenspiel-Futter freuen. Von Entwickler Monolith Soft kommt im Winter mit Xenoblade Chronicles 2 ein Nachfolger des erfolgreichen JRPGs der Wii. Mit Hauptcharakter Rex erkundet ihr eine gigantische Science-Fiction-Welt mit Fantasy-Elementen.

Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds Quelle: Sony Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds

Bei unserem letzten Eintrag in der Liste handelt es sich zwar nur um einen DLC, aber nach dem Spieler und Kritiker Horizon: Zero Dawn in höchsten Tönen loben, hat auch The Frozen Wilds eine Erwähnung verdient. In der Erweiterung verschlägt es Heldin Aloy in den kalten Norden. Im Stammesgebiet der Banuk erwarten die Jägerin neue Monster und Mysterien.

Fast hätte es auch Assassin's Creed Origins mit seinen ganzen ausgebauten RPG-Mechaniken in unsere Liste geschafft. Wir glauben aber, dass das Assassinen-Abenteuer im Herzen noch ein Action-Adventure bleibt.