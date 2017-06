E3 2017 - Highlights: Die beste Action-Adventures der Messe

Da kam ja mal wieder einiges rum auf der E3 2017! Zwar gab's für manche heiß ersehnten Spiele immer noch kein konkretes Release-Datum (God of War oder Detroit: Become Human), dafür war für die Fans des Action-Adventures massig geboten. Wir haben uns mal die zehn Highlights herausgepickt und sie hier in ihrer ganzen Schönheit vor euch ausgebreitet. Zu jedem Spiel gibt's auch noch eine kurze Info und natürlich das Video!



Best of E3 2017: Die besten Action-Adventures im Video-Special

Geht mit Billie Lurk in Dishonored: Der Tod des Outsiders auf die Suche nach besagtem Outsider. Quelle: Bethesda

Dishonored: Der Tod des Outsiders

Bethesda hatte dieses Jahr auf der E3 wieder einiges zu bieten. Unter anderem Dishonored: Der Tod des Outsiders. Das Spiel ist keinesfalls eine Erweiterung, sondern ein vollwertiger Titel und hat mit dem 15. September 2017 bereits ein Release-Datum bekommen. Als Meuchelmörder Billie Lurk sollt ihr euch mit Mentor Daud auf die Jagd nach dem Outsider machen und ihn - wie der Titel schon so schön verrät - töten.

Dishonored: Der Tod des Outsiders - Offizieller E3-Ankündigungs-Trailer

Chloe und Nadine sind die neuen Protagonistinnen in Uncharted: The Lost Legacy. Quelle: Sony

Uncharted: The Lost Legacy

Chloe und Nadine heißen die beiden Hauptcharaktere in Uncharted: The Lost Legacy. Schon am 22. August 2017 dürft ihr das Abenteuer in Händen halten, dabei aber nur als Chloe durch die Welt streifen. Auf der Suche nach einem Schatz - wie sollte es in Uncharted auch anders sein - geraten die beiden Heldinnen in präkere Situationen. Ganz nach alter Uncharted-Manier müssen sie daraus einen Ausweg finden.

Uncharted: The Lost Legacy - Story-Trailer mit Release-Termin

Assassin's Creed: Origins

Seid beim Startschuss der Bruderschaft in Assassin's Creed: Origins mit dabei. Quelle: Ubisoft Nach einem Jahr Pause steht die Welt der Assassinen endlich wieder offen. Und was für eine große, offene Welt das ist! In der Rolle von Bayek schickt euch Ubisoft zu den Anfängen des Assassinen-Ordens nach Ägypten. Nicht nur das Setting ist neu, auch am Gameplay haben die Entwickler herumgeschraubt. Mit vielen Neuerungen wollen sie Assassin's Creed: Origins wieder frischen Fahrtwind geben.

Assassin's Creed Origins: E3-Gameplay mit Unterwasser-Szenen und Schiffen

Beyond Good & Evil 2

Das Prequel zu Beyond Good & Evil hat zwar noch keinen Release-Termin, aber wir sind jetzt schon gespannt wie ein Flitzebogen. Quelle: Ubisoft Es war die Überraschung für viele Fans: Auf der E3 2017 wurde nach jahrelanger Wartezeit endlich Beyond Good & Evil 2 angekündigt! Viele Infos gab es leider noch nicht, aber offensichtlich soll es ein Prequel zum ersten Teil werden und in einer riesigen Online-Spielwelt angesiedelt sein. Aller Voraussicht nach, soll Beyond Good & Evil 2 nächstes Jahr erscheinen, mehr Informationen wird es bis dahin hoffentlich noch geben.

Beyond Good & Evil 2: Es kommt! Der neue Trailer von der E3 2017

Days Gone

Biker Deacon hat es gar nicht so leicht in Days Gone. Zombiehorden und so. Quelle: Sony Zombies und Motorräder, das ist Days Gone kurz zusammengefasst. Aber Spaß beiseite, das PS4-exklusive Spiel hat es in sich. Die ständig lauernden Zombiehorden der Open-World lassen den Spieler, der als Protagonist Deacon agiert, immer gespannt wie ein Flitzebogen sein, aber es soll natürlich auch Zeit zum Erkunden der grafisch sehr ansprechenden Welt sein. Anfang 2018 dürfen wir uns dann auch endlich den Gehirnfressern entgegenstellen.

Days Gone: Gameplay-Trailer mit Zombie-Bär

Sea of Thieves

Spielt in Sea of Thieves zusammen mit anderen Spielern und erbeutet die größten Schätze. Quelle: Microsoft Als vierköpfige Crew seid ihr in Sea of Thieves auf den Weltmeeren unterwegs. Was ihr tun müsst? Na was Piraten so tun: Schätze finden natürlich! Dabei ist es essentiell, euch mit eurer Crew abzusprechen. Wer setzt die Segel, wer steuert das Schiff übers Meer, wer schießt die Kanonen ab. Mit den richtigen Mitspielern ist Sea of Thieves auf jeden Fall ein tolles Piratenabenteuer. Leider müsst ihr euch noch bis Anfang 2018 gedulden.

Sea of Thieves: E3-Gameplay-Video zeigt gefährliche Schatzsuche

Metroid Prime 4

Holla die Waldfee! Es kommt ein neues Metroid Prime! Der vierte Teil der Reihe wurde im Rahmen der E3 2017 von Nintendo angekündigt. Aber... das war's leider auch schon mit den Infos. Bis auf das Logo zu Metroid Prime 4 und der Aussage, dass das Sci-Fi-Abenteuer für die Nintendo Switch in der Entwicklung ist, wurde leider nicht viel verraten. Fans müssen sich also leider noch ein Weilchen gedulden.

Metroid Prime 4: Ankündigungs-Trailer von der E3 2017

The Last Night

The Last Night sieht auf jeden Fall schon mal richtig toll aus. Ob der Inhalt auch so überzeugen kann, sehen wir leider erst nächstes Jahr. Quelle: Odd Tales Ein Spiel, das vor allem durch seinen Grafikstil besticht, ist The Last Night. In dem 2D-Pixelabenteuer erkundet der Spieler eine offene Cyberpunk-Welt mit Neonleuchtreklamen, fliegenden Autos, träumerischer Musik und verregneten Straßen. Erinnert alles ein wenig an Blade Runner, nicht? Spielerisch soll The Last Night irgendwo zwischen Jump 'n' Run und Stealth-Spiel angesiedelt sein. Erwarten könnt ihr das Abenteuer irgendwann 2018.

The Last Night: Stimmungsvolles neues E3-Footage zum Cyberpunk-Adventure

Bloodstained: Ritual of the Night

Bloodstained: Ritual of the Night, Bloddstained: Ritual of the Night gilt als geistiger Nachfolger von Castlevania. Ob er an das Kult-Spiel rankommt, bleibt abzuwarten. Quelle: 505 Games der geistige Nachfolger von Castlevania, konnte mit seinem E3-Trailer nicht alle Fans glücklich machen. Obwohl das actionreiche Sidescroller-Gameplay definitiv an Castlevania erinnert, sind viele Fans enttäuscht von der wenig überzeugenden Grafik und vom langsamen Spielgeschehen. Ob die Entwickler sich dieses Feedback zu Herzen nehmen, erfahren wir leider erst im kommenden Jahr.

Bloodstained: Ritual of the Night: Coole Action im E3-Trailer

Shadow of the Colossus HD-Remake

Shadow of the Colossus Shadow of the Colossus bekommt ein Remake und einen modernen Look! Quelle: Sony war bereits bei seiner ersten Veröffentlichung 2006 ein voller Erfolg. Nun soll das Abenteuer zurückkommen - mit modernsten Mitteln. Mit aufpolierter Grafik, besseren Animationen und einem optionalen modernen Steuerungsmodus wird das Spiel ausgestattet sein, wenn es 2018 erscheint. Dabei soll jedoch kaum Veränderungen an den Original-Inhalten geben.

Shadow of the Colossus: PS4-Remake im Trailer