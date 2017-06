E3: Das waren die grafisch beeindruckendsten Spiele der Messe

Die E3 diente Publishern und Entwicklern wieder einmal dazu, neue Computerspiele anzukündigen. Darunter befanden sich einige Grafikbomben, die uns stark beeindruckt haben.

Zu diesen gehören Anthem, God of War, Forza Motorsport 7, Metro: Exodus, Uncharted: The Lost Legacy, Spider-Man, Kingdom Come: Deliverance, Destiny 2, Star Wars: Battlefront 2, Project Cars 2, AC: Origins, Far Cry 5, Call of Duty: WW2, Detroit: Become Human und Total War: Warhammer 2.

In einem Video haben wir die unserer Meinung nach grafisch beeindruckendsten Spiele für euch zusammengestellt, präsentieren sie euch und erklären euch außerdem, warum wir so beeindruckt sind.

Was haltet ihr von unserer Auswahl? Seid ihr damit einverstanden oder gibt es ein Spiel, welches ihr grafisch super fandet, das wir aber nicht im Video erwähnen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.