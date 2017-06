E3: Die blutige Pressekonferenz – Devolver nimmt PR-Zirkus auf die Schippe

Devolver Digital, der unter anderem für Spiele wie Hotline Miami und Shadow Warrior 2 bekannte Indie-Publisher, präsentierte seine Spiele-Neuheiten in diesem Jahr mit einem langen Livestream-Event. Bevor das startete, stand allerdings eine Pre-Show an. Und die nahm mit allerlei bissigen Seitenhieben den PR-Zirkus auf die Schippe, der jedes Jahr bei einer E3 zu beobachten ist. Jubelndes Publikum, das doch eigentlich aus neutralen Journalisten bestehen sollte? Versprechen von den besten, tollsten und garantiert zukunftssichersten Neuerungen?

Über all das und mehr macht sich das Devolver-Team lustig. Besonders stolz ist man bei Devolver auf das neue "Earliest Access"-Programm. Ihr wollt Entwicklern euer Geld bereits hinterherwerfen, wenn ihnen gerade erst die Idee für ein neues Spiel gekommen ist? Earliest Access macht's möglich! Die "Pressekonferenz" ist äußerst sehenswert - aber Achtung: Es gibt durchaus einige blutige Szenen - die Veranstaltung erhält also definitiv den Stempel "Not Safe For Work".



Nach dieser knalligen Eröffnung ging's dann aber auch bei Devolver weiter mit tatsächlichen Spielevorstellungen - von mal mehr und mal weniger obskuren Indie-Games. Anschauen könnt ihr euch das volle Programm im anschließend eingebundenen Livestream. Die Pre-Show endet bei Zeitmarke 10:21:23 - dann beginnen die Spielevorstellungen. Alle Infos zu den anderen Pressekonferenzen und Spielen der Messe findet ihr auf unserer Übersichtsseite zur E3 2017.