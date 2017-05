E3 ​2017: Zeitplan für die Pressekonferenzen der Spiele-Messe

Auch in diesem Jahr schaut die Spielewelt gespannt nach Los Angeles zur E3: Vom 13. bis 15. Juni stellen die wichtigsten Publisher und Entwickler ihre kommenden Spiele-Highlights vor. Die größte Aufmerksamkeit dürften die E3-Pressekonferenzen der großen Hersteller wie Sony, Microsoft und Ubisoft erhalten - neben neuen Spielen halten die Keynotes oftmals auch die eine oder andere Überraschung bereit. Daheimgebliebene verfolgen die Pressekonferenzen im Live-Stream bequem am heimischen Monitor - und erhalten alle Neuigkeiten direkt aus erster Hand. Zu welchen Uhrzeiten sie einschalten müssen, zeigt ein jüngst von der Messeleitung veröffentlichter Zeitplan.

Die Grafik mit den Uhrzeiten der einzelnen Pressekonferenzen zur E3 halten wir nachfolgend für euch bereit. Den Startschuss gibt Microsoft mit seinem Media-Briefing am 11. Juni, um 23 Uhr. Auf der E3 2017 will Microsoft finale Details zu Project Scorpio bekanntgeben. Vermutlich erfahren wir auf der Keynote exakte Infos zu Preis, Spielen und Release-Termin der neuen Konsole. Am 12. Juni, um 4 Uhr morgens, folgt Bethesda. Noch ist unklar, welche Spiele der für Hits wie Doom, Fallout und The Elder Scrolls verantwortliche Publisher zeigt. Als gesetzt gelten Eindrücke von der VR-Version von Fallout 4. Auch The Evil Within 2 und Wolfenstein könnten zu den Ankündigungen zählen. Am 12. Juni, um 19 Uhr, findet wiederum die PC Gaming Show statt, die sich vor allem PC-Spieler nicht entgehen lassen sollten. Auf der PC-Show dürften die PC-Versionen neu vorgestellter Spiele im Vordergrund stehen.

Assassin's Creed, God of War und mehr: Neues Spielefutter auf der E3

Kurz darauf, um 22 Uhr, folgt die Pressekonferenz von Ubisoft. Der französische Publisher dürfte in diesem Jahr vielversprechende Spiele wie Far Cry 5, The Crew 2, South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe und Assassin's Creed 2017 vorstellen. Die E3 2017-Pressekonferenz von Sony findet am 13. Juni, um 3 Uhr nachts, statt. Noch ist unklar, mit welchen Spielen im Gepäck Sony zur Spielemesse reist. Als sicher gelten neue Infos und Spielszenen zu Uncharted: The Lost Legacy, Detroit: Become Human, God of War, Gran Turismo Sport und Ni no Kuni 2. Dass der Publisher auch das auf der vergangenen E3 angekündigte Spider-Man von Insomniac vorstellt, dürfte ebenfalls wahrscheinlich sein.

Nintendo plant für die E3 2017 keine klassische Pressekonferenz. Vielmehr will das Unternehmen seine Neuheiten in Form von Webshows präsentieren - wie in den Jahren zuvor. Der Mario-Konzern startet sein E3-Programm am Dienstag, den 13. Juni um 18:00 Uhr deutscher Zeit, mit der Videopräsentation Nintendo Spotlight: E3 2017. Die Präsentation lässt sich im Stream verfolgen. Darin will Nintendo aktuelle Details zu Super Mario Odyssey sowie zu weiteren Nintendo Switch-Titeln verraten. Im Mittelpunkt der Präsentation stehen die Spiele, die noch 2017 auf den Markt kommen. Uns dürfte ein heißes Spiele-Jahr bevorstehen.

E3 2017: Der Zeitplan der Keynotes in der Übersicht

Der Zeitplan der Pressekonferenzen zur E3 2017. (Klicken, um Darstellung zu vergrößern) Quelle: E3