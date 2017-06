Wolfenstein 2, The Evil Within 2 und vieles mehr auf der Bethesda-PK

Die Tore zum Bethesdaland haben sich geöffnet: Mit Wolfenstein 2 und The Evil Within 2 setzt der Publisher Bethesda bei der E3 2017 auf Fortsetzungen statt neue Marken. Mit der zeitlichen Nähe zwischen Ankündigung und Release haben die Amerikaner seit Fallout 4 anscheinend gute Erfahrungen gemacht; alle auf der Konferenz vorgestellten Spiele werden noch in diesem Jahr veröffentlicht. Hier der Überblick über alle Titel in Bethesdas Portfolio. Weitere Infos, Details und Videos von der US-Spielemesse findet ihr zusammengefasst auf unserer E3-Themenseite.

Doom VFR und Fallout 4 VR

Die Speerspitze der Pressekonferenz bildeten die beiden Virtual Reality-Ableger Doom VFR und Fallout 4 VR. Fallout 4 VR wurde bereits letztes Jahr angekündigt, nun hat das postapokalyptische Rollenspiel einen Release-Termin: Im Oktober diesen Jahres wird die VR-Umsetzung des RPGs von Bethesda weltweit für PC erscheinen. Unterstützt wird nur die VR-Brille HTC Vive, Playstation VR und Oculus Rift sind nicht mit Fallout 4 VR kompatibel. Die gesamte Bedienung des Spiels wurde überarbeitet und an die neue Hardware angepasst, so soll das Einrichten der eigenen Bude im Editor-Modus quasi im Handumdrehen erfolgen. Die Vive-Motion-Controller sorgen beim Zielen auf Mutanten, Deathclaws und andere Widersacher für zusätzliche Präzision.

Doom VFR erscheint sowohl für HTC Vive auf dem PC als auch für Playstation VR auf der PS4. Mit Hilfe von Teleportation bewegt ihr euch durch die UAC-Forschungseinrichtung auf dem Mars, erkundet neue Bereiche und nehmt Dämonen aufs Korn.

Elder Scrolls Legends

Mit The Heroes of Skyrim bekommt das virtuelle Kartenspiel Elder Scrolls Legends eine dicke Erweiterung mit 150 zusätzlichen Karten spendiert. Dazu zählen die neuen Drachenkarten, Shout-Karten und Charakterkarten von Figuren aus dem beliebten fünften Teil des Rollenspiels. Ab dem 29. Juni 2017 wird The Elder Scrolls: Legends auch für Android und iOS veröffentlicht.

Creation Club

Noch ab diesem Sommer wird Fallout 4 und The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition auf PS4, PC und Xbox One mit zusätzlichen Inhalten über den sogenannten Creation Club versorgt. Bereitgestellt werden zusätzliche Waffen, Fähigkeiten, Ausrüstung, Gebiete, Gegner und sogar Modi. Einen Großteil dieser Zusatzinhalte wird von einem internen Team bei Bethesda programmiert, dazu kommen externe Entwicklern sowie besonders begabte Mitglieder der Mod-Community. Bezahlt wird der zusätzliche Content des Creation Club mit sogenannten Credits, die über die jeweilige Shop-Plattform erhältlich ist. Die Preise in PSN, Xbox Live oder auf Steam sind noch nicht bekannt. In der entsprechenden Meldung gibt es weitere Informationen zum Creation Club.

Skyrim für Switch

In Skyrim Switch erlebt ihr das riesige Open World-Rollenspiel The Elder Scrolls 5: Skyrim auf der Nintendo-Konsole. Der Release soll weltweit pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erfolgen, und für Kenner des preisgekrönten Grundspiel hat die Nintendo-Fassung ein paar neue Gimmicks parat. Mit dem Hylia-Schild, dem Masterschwert und anderen klassischen Zelda-Ausrüstungsoptionen hält Nintendo-Fashion in Himmelsrand Einzug, und mit unterschiedlichen Amiibos lassen sich weitere Items freischalten. Durch die abnehmbaren Joy-Cons nutzt man in The Elder Scrolls 5: Skyrim Switch auf Wunsch Bewegungssteuerung und genießt das Rollenspiel unterwegs statt stationär. Die Spielzeit jedenfalls ist gewaltig, nicht nur, weil die drei Erweiterungen Hearthfire, Dawnguard und Dragonborn enthalten sind.

Dishonored: Der Tod des Outsiders

Dishonored: Der Tod des Outsiders ist eine Stand-Alone-Erweiterung von Dishonored 2, die am 15. September erscheint. Ihr schlüpft in die Rolle von Billie Lurk, einst einer der berüchtigtsten Meuchelmörder von Dunwall. Sie soll den ultimativen Auftrag erfüllen: den Outsider zu töten! Gemeinsam mit dem alten Mentor Daud macht sich Billie Lurk in Dishonored: Der Tod des Outsiders auf die Jagd. Daud sieht im Outsider die Hauptursache für die massiven Unruhen im Kaiserreich. Auf eurer Reise in die schmutzigsten Ecken Karnacas enthüllt ihr das Geheimnis des Outsiders und seiner Herkunft.



Quake Champions

Als neuer Champion des Arena-Shooter wurde B.J. Blazkowicz vorgestellt, des Weiteren wurden zwei neue Karten sowie eine Waffe präsentiert. Im Moment befindet sich Quake Champions in der Closed Beta-Phase. Während der E3 findet eine eSport-Veranstaltung statt, während der unter anderem Quake Champions gespielt wird.



The Evil Within 2

Passt zu einem Horrorspiel: Am Freitag, dem 13. Oktober wird die Fortsetzung von The Evil Within für PC, Xbox One und PS4 veröffentlicht. Auch im zweiten Teil führt Mastermind Shinji Mikami Regie und konfrontiert Held Sebastian, der verzweifelt nach seiner kleinen Tochter sucht, mit dem puren Grauen. Ein weiteres Mal säen alptraumhafte Gestalten Furcht und Schrecken, verzerren sich Wege und lauern Gefahren in dunklen Winkeln. Wie Sebastian beim Kampf gegen das Böse vorgeht, bleibt dem Spieler überlassen. Nur eines ist sicher: die Munition ist knapp.



Wolfenstein 2: The New Colossus

Der Anti-Nazi-Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Spieler schlüpfen erneut in die Rolle des Widerstandskämpfer B.J. Blazkowicz, um Amerika aus dem Würgegriff des grausamen Regimes zu befreien. Dabei bietet Wolfenstein 2 Schauplätze wie Roswell in New Mexico, die Sumpflandschaften und Boulevards von New Orleans oder das durch eine nukleare Explosion verwüstete Manhattan. Das Abenteuer nutzt übrigens die id Tech 6-Engine.