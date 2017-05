E3 2017: Ubisoft gibt Termin der Pressekonferenz bekannt

In wenigen Wochen findet in Los Angeles die E3 2017 statt. Im Vorfeld der Veranstaltung präsentieren die Publisher der Branche ihre Neuheiten, Trailer und Gameplay-Videos in Pressekonferenzen. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits die ersten Unternehmen ihre Termine offiziell bekannt gegeben haben, hat sich nun auch Publisher Ubisoft zu den E3-Plänen in diesem Jahr geäußert. Die diesjährige Präsentation von Ubisoft findet am 12. Juni 2017, um 22 Uhr deutscher Zeit, statt. In Los Angeles hat sich der Publisher das Orpheum Theatre als Location ausgesucht. Weitere Details folgen in den nächsten Tagen.



Save the date! #UbiE3 goes live from the Orpheum Theatre on June 12th at 1pm PT. Stay tuned for the latest... pic.twitter.com/vHHLqnTJXc — Ubisoft (@Ubisoft) 16. Mai 2017

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ubisoft im Rahmen der Pressekonferenz über die kürzlich angekündigten Titel Far Cry 5 und The Crew 2 sprechen wird. Auch das neue Assassin's Creed, das noch in diesem Jahr erscheint, wird auf der E3 2017 zu sehen sein. Gerüchten zufolge enthüllt der Publisher dann auch das lang spekulierte Mario-Rabbids-Rollenspiel für Nintendo Switch. Weitere Meldungen und Videos zur E3 2017 findet Ihr auf unserer Themenseite.