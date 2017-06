Sony auf der E3 2017: Live-Stream zur PS4-Konferenz ab 2 Uhr

Die E3-Konferenz von Sony lässt sich im Live-Stream per Internet verfolgen. Damit erhalten alle Daheimgebliebenen die Möglichkeit, die Neuigkeiten des PS4-Herstellers am eigenen Bildschirm zu erleben. Wer live bei der Pressekonferenz von Sony zur E3 2017 dabei sein will, sollte sich womöglich den Wecker stellen. Denn auch in diesem Jahr findet die Sony-Konferenz in der Nacht statt: Der Termin ist für den 13. Juni, um 2 Uhr deutscher Zeit, angesetzt. Dann soll der PS4-Showcase beginnen.

Mit welchen Spielen Sony zur diesjährigen E3 nach Los Angeles reist, lässt sich bislang nur spekulieren. Als gesetzt gelten neue Infos und Spielszenen zu Uncharted: The Lost Legacy, Detroit: Become Human, God of War, Gran Turismo Sport und Ni no Kuni 2. Dass der Publisher auch das auf der vergangenen E3 angekündigte Spider-Man von Insomniac im Live-Stream vorstellt, dürfte ebenfalls wahrscheinlich sein. Die Entwickler hatten die E3-Anwesenheit ihres Action-Adventures bereits bestätigt.

Sony zur E3 2017: Live-Stream mit allen PS4-Neuheiten

Sonys E3 2017-Konferenz lässt sich im nachfolgenden Live-Stream verfolgen. Die Übertragung beginnt am 13. Juni, um 2 Uhr deutscher Zeit. Wenige Augenblicke zuvor dürfte der Stream online gehen. Einen Zeitplan zu weiteren E3-Konferenzen findet ihr unter diesem Link.



Sony mit großer Spiele-Palette im E3-Gepäck

Vermutlich nutzt Sony die Pressekonferenz zur E3 2017 als Plattform, um Destiny 2 und Call of Duty: WW2 zu präsentieren. Für Destiny 2 wurde bereits eine exklusive Content-Partnerschaft mit Sony angekündigt. Call of Duty, das auch über Activision erscheint, erhält ebenfalls zeitexklusive Inhalte auf der PS4. Bereits im vergangenen Jahr stellte Sony auf seiner E3-Konferenz ausführliche Spielszenen aus dem aktuell im Handel erhältlichen Call of Duty: Infinite Warfare vor.

Ob Fans von The Last of Us im Live-Stream zu Sonys E3-Konferenz Neuigkeiten zu Part 2 erhalten, bleibt noch ungewiss. Mehr als ein kurzer Trailer dürfte zur E3 2017 aber vermutlich nicht herausspringen, denn das neue Abenteuer um Joel und Ellie erblickt wohl erst im nächsten Jahr das Licht der Spielewelt. Ähnliches gilt wohl auch für das Final Fantasy 7 Remake. Die Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers wurde bereits auf der E3 2015 angekündigt - seitdem herrscht hinsichtlich neuer Trailer oder Spielszenen Funkstille.

Die E3 2017 wäre außerdem eine ideale Bühne, um neue Spielszenen zum FF7 Remake zu zeigen. Das dürfte für das im vergangenen Jahr vorgestellte Death Stranding von Hideo Kojima ebenso der Fall sein. Dass Sony auch zum Action-Adventure Days Gone Neuigkeiten verrät, ist ebenfalls wahrscheinlich - wir erhoffen uns einen Release-Termin. Zudem erwarten wir einen Ausblick auf Sonys VR-Zukunft. Mit dem nachfolgenden Live-Stream zur E3-Konferenz von Sony verpasst ihr keine Neuigkeit.

God of War: Neuer Auftritt von Kratos zur E3 2017?

God of War für PS4. Quelle: Sony Die Gerüchte um ein neues God of War haben sich auf der E3 im vergangenen Jahr bewahrheitet. Sony bringt das Actionspiel unter dem schlichten Namen God of War zurück auf die Videospielbühne. Das verantwortliche Santa Monica Studio hält am bekannten Protagonisten fest: Kratos wird einmal mehr die Schlüsselfigur des Abenteuers, die Entwickler wollen sich im neuen Abenteuer jedoch stärker auf dessen menschliche Seite konzentrieren. Nach Angaben von Sony war es ebenfalls das Ziel, das Gameplay neu zu erfinden, Spielern frische Perspektiven zu bieten und mehr Taktik in das God-of-War-Universum zu bringen. Im Live-Stream zur E3-Konferenz von Sony erwarten wir neue Spielszenen - und einen Release-Termin.

Detroit: Become Human - Neue Details zum PS4-Grafikhammer?

Detroit: Become Human. Quelle: Sony Ende Oktober 2015 stellte David Cage das neue Werk von Quantic Dream vor: Detroit: Become Human. Seit der Ankündigung im Rahmen der Paris Games Week 2015 gab es nur wenige Neuigkeiten und Videos zum vielversprechenden PS4-Abenteuer. Für die E3 2017 erwarten wir ausführliche Gameplay-Szenen und einen Release-Termin. Die Idee zum neuen Quantic-Dream-Spiel stammt aus der Tech-Demo Kara, die 2012 präsentiert wurde. Damals folgte kein Spiel zum Thema dieser Demo, sondern Beyond: Two Souls auf PS3. David Cage entschied sich folglich dazu, Kara in Detroit: Become Human zum Leben zu erwecken. Dabei verlässt der weibliche Android die Fabrik und mischt sich unter die Menschen. Kara empfindet Emotionen und mit diesen spielen die Entwickler in ihrem PS4-Debüt.

Spider-Man für PS4: Endlich neue Spielszenen?

Spider-Man für PS4. Quelle: Sony Ein neues Spider-Man ist in der Mache - und es kommt von Insomniac. Die Resistance-Macher wollen mit dem zur E3 im vergangenen Jahr exklusiv für PS4 angekündigten Action-Adventure einen neuen Weg einschlagen. Denn ihr Spiel basiert nicht auf dem Film "Homecoming", es stellt vielmehr eine Eigeninterpretation des Marvel-Comics dar. Der Held im Spinnenkostüm, Peter Parker, ist in die Jahre gekommen, seine Aufgabe aber ist geblieben: In New York City kämpft er gegen das Verbrechen. Legt er die Maske mal ab, versucht Peter Parker sein chaotisches Leben und seine Karriere in den Griff zu bekommen. Für die E3 2017 erhoffen wir uns neue Spielszenen und einen Release-Termin für das vielversprechende PS4-Abenteuer.