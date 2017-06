Devolver Digital: Indie-Publisher mit E3-Event - elf Stunden Spiele

Im vergangenen Mai hat Publisher Devolver Digital bekannt gegeben, dass das Unternehmen in diesem Jahr eine eigene Pressekonferenz im Rahmen der E3 2017 veranstalten wird. Nun hat das Team über Twitch den offiziellen Termin für das Event verraten. Demnach geht es am Montag, den 12. Juni 2017 um 07 Uhr deutscher Zeit los. Hier dürfen sich Fans bei der sogenannten "The First Ever Second Pre Pre Show" auf ein umfangreiches Event freuen, das erst um 18 Uhr enden wird. Somit wird die Live-Übertragung von Devolver Digital knapp elf Stunden andauern.

Während des Events wird der Publisher auf der "Mega Press Conference" verschiedene Neuankündigungen präsentieren. Verschiedene Unternehmen wie SEGA, Raw Fury Games, Adult Swim sowie weitere unangekündigte Partner werden vor Ort sein und neue Spiele präsentieren. Im Fokus des Publishers stehen meist Indie-Spiele. Als Host werden die Twitch-Persönlichkeiten Jon Carnage und FuturemanGaming fungieren. Eine Reihe von prominenten Gästen wurde ebenfalls angedeutet. Musikalisch wird das Event von Bands wie Mystery Skull, Death from Above 1979, Daedelus und WAVVES unterstützt. Weitere Meldungen zur E3 2017 in Los Angeles findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers