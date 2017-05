PC Gaming Show zur E3 2017: Live-Stream zum Showcase für PC-Spieler

Die PC Gaming Show findet auch zur E3 2017 statt. Bereits zum dritten Mal in Folge veranstaltet PC Gamer eine Show, die speziell PC-Themen hervorhebt - inmitten der ansonsten stark Konsolen-lastigen Messe eine willkommene Abwechslung. Auch in diesem Jahr lässt sich die PC Gaming Show per Live-Stream wieder bequem von zuhause aus verfolgen.

Den Stream haben wir nachfolgend eingebunden. Die PC Gaming Show 2017 findet am 12. Juni, um 19 Uhr deutscher Zeit, statt. Zu dieser Uhrzeit dürfte der Live-Stream online gehen. Die Veranstaltung wird auch in diesem Jahr von PC Gamer ausgetragen. Anders als in den vorherigen Jahren fungiert diesmal nicht AMD als Partner, sondern Konkurrent Intel. Zu den weiteren Partnern zählen unter anderem Bohemia Interactive (Arma), Cygames (Shadowverse), Xbox (Gears of War, Halo), Nexon (LawBreakers) und Tripwire (Killing Floor).

Ein Fest für PC-Spieler

Im Fokus der PC Gaming Show zur E3 2017 sollen vor allem E-Sports und Virtual-Reality-Themen stehen. Konkrete Details aus dem Programmheft stehen bislang nicht fest. Nur so viel: "Der Event dreht sich um exklusive Ankündigungen, neue Trailer und Diskussionen mit vielen herausragenden Entwicklern zu ihren aktuellen Projekten auf dem PC", schreiben die Veranstalter auf ihrer Webseite zur PC Gaming Show. Durch den Showcase führt einmal mehr Sean "Day[9]" Plott. Es wird spannend sein zu sehen, welche PC-Neuheiten die E3-Show zum Vorschein bringt.

Eine Zusammenfassung der PC Gaming Show 2016 lest ihr unter diesem Link. Im vergangenen Jahr wurden während der Veranstaltung mehr als 25 Spiele gezeigt - viele davon waren Neuankündigungen. Auch Entwicklerlegende Warren Spector war zu Gast, um über die aktuellen Entwicklungen im PC-Spiele-Bereich zu diskutieren. Die damalige Aussage: "Wir leben in einem goldenden Zeitalter [der PC-Spiele]". Und: "Der PC ist 2016 lebendig und wohlauf. Die Zukunft hat nie besser ausgesehen." Über die PC-Zukunft dürfte auch auf der PC Gaming Show zur E3 2017 ausführlich gesprochen werden. Am 12. Juni seid ihr im Live-Stream dabei.

PC Gaming Show zur E3 2017 - Live-Stream hier anschauen

Der Live-Stream zur PC Gaming Show auf der E3 2017 geht am 12. Juni, um 19 Uhr deutscher Zeit, online. Einen Zeitplan zu den anderen E3-Konferenzen findet ihr unter diesem Link. Die Messe findet vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles statt.