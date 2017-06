Nintendo auf der E3 2017: Live-Stream zur Spotlight-Show um 18 Uhr

Nintendo verspricht eine große E3 2017 - und alle Fans können die Shows per Live-Stream im Internet verfolgen. Eine klassische Konferenz gibt es von Nintendo aber auch in diesem Jahr nicht. Stattdessen setzt das Unternehmen auf Web-Shows mit verschiedenen Ausrichtungen. Nintendo startet sein E3-Programm am Dienstag, den 13. Juni, um 18 Uhr deutscher Zeit, mit der Videopräsentation Nintendo Spotlight: E3 2017.

Die Präsentation lässt sich im Stream verfolgen. Darin will Nintendo aktuelle Details zu Super Mario Odyssey sowie weiteren Nintendo Switch-Titeln verraten. Im Mittelpunkt stehen die Games, die noch 2017 auf den Markt kommen sollen. Spieler erhalten im Live-Stream von Nintendo zur E3 2017 somit einen Überblick zu den nächsten Spielen für Nintendo Switch.

Unmittelbar auf die Videopräsentation Nintendo Spotlight: E3 2017 folgt die nächste Ausgabe von Nintendo Treehouse Live @ E3 in englischer Sprache. Dieser Livestream erlaubt erste Blicke auf die kommenden Neuheiten für Nintendo Switch und für die mobilen Konsolen der Nintendo 2DS- sowie 3DS-Familie. Die Live-Streams von Nintendo zur E3 2017 binden wir nachfolgend ein.

Damit erhalten alle Nintendo-Fans die Infos rund um die Neuheiten des japanischen Unternehmens direkt aus erster Hand. Alle neuen Spiele will Nintendo vom 13. bis 15. Juni auf der E3-Bühne live vorstellen. Wer einen Eindruck vom Gameplay gewinnen möchte, sollte in diesen Tagen diesen Artikel im Auge behalten. Wir werden regelmäßig die aktuellen Live-Sreams einbinden.

Darüber hinaus bieten die Livestreams Hintergrundinformationen sowie Kommentare von Spieleentwicklern und Mitgliedern des Nintendo Treehouse-Teams. Wir sind mit einem Team auf der E3 2017 vor Ort, um euch über die Nintendo-Highlights auf dem Laufenden zu halten. Unsere Übersichtsseite zur E3 2017 eignet sich als perfekte Anlaufstelle.

Nintendo auf der E3 2017: Live-Stream mit den Switch-Neuheiten

Die E3-Show von Nintendo ist für den 13. Juni, um 18 Uhr, deutscher Zeit angesetzt. Die Übertragung lässt sich mit dem nachfolgenden Live-Stream verfolgen. Darüber hinaus sind Turniere, Live-Events und weitere Aktionen geplant - wir werden die Streams regelmäßig aktualisieren. Einen Zeitplan mit den Terminen weiterer E3-Konferenzen findet ihr unter diesem Link.



Super Mario Odyssey: Neue Spielszenen zur E3

Nintendo will Super Mario Odyssey auf der E3 2017 präsentieren. Quelle: Nintendo Fest steht: Nintendo stellt auf der E3 2017 das neue Jump and Run Super Mario Odyssey vor. Im neuen, speziell für Nintendo Switch erstellten 3D-Hüpfer, springt der beliebte Klempner aus dem Pilzkönigreich, um eine "andere, neuartige Welt zu entdecken". Nintendo verspricht eine große Sandbox-Welt voller Geheimnisse und Abenteuer. In den Live-Streams von Nintendo zur E3 2017 dürften viele neue Spielszenen zu sehen sein. Wir rechnen auch fest damit, dass Nintendo den Release-Termin von Super Mario Odyssey verrät. Das Jump and Run soll zu Weihnachten 2017 erscheinen.

Splatoon 2 auf der E3 2017

Zur E3 2017 veranstaltet Nintendo Splatoon-2-Turniere. Quelle: Nintendo Mit Splatoon 2 erscheint am 21. Juli der Nachfolger des 2015 für Wii U erschienenen Third-Person-Shooters. Mitte Mai stellte Nintendo erstmals die Singleplayer-Kampagne von Splatoon 2 vor - die fehlte im Wii-U-Ableger noch. Im sogenannten "Helden-Modus" bekommt der Spieler von Limone den Auftrag, die Tintenfisch-Schwester Aioli und den Riesen-Elektrowels wiederzufinden. Der Einzelspieler-Part ist als Vorbereitung für den nach wie vor im Fokus stehenden Multiplayer-Part angelegt, fällt dementsprechend wohl kaum sonderlich umfangreich aus. Auf der E3 dürfte es weitere Details geben. Zudem verspricht Nintendo jede Menge Live-Events und Turniere zum Spiel.