Im Rahmen der diesjährigen E3 2017 findet erstmals das sogenannte "E3 Coliseum" statt. Hier werden verschiedene Entwickler am 13. und 14. Juni 2017 in Panels und Gameplay-Präsentationen über ihre auf der Spielemesse enthüllten Spiele sprechen. Nun hat Produzent Geoff Keighley (Moderator der Game Awards) knapp eine Woche vor dem Start den offiziellen Zeitplan veröffentlicht. Das Event kann von allen Fans vor Ort und live im Internet über Twitch und YouTube mitverfolgt werden.

Durch den Zeitplan werden bereits einige Überraschungen verschiedener Publisher angedeutet. So werden Bethesda und Square Enix jeweils über bislang noch unbekannte Spiele sprechen. Auch Hideo Kojima wird gemeinsam mit dem Regisseur von Kong: Skull Island Jordan Vogt-Roberts an einem Panel teilnehmen. Wie Kojima über Twitter verraten hat, wird sein aktuelles Projekt Death Stranding jedoch in diesem Jahr nicht auf der E3 zu sehen sein. Den vollständigen Zeitplan des E3 Coliseums könnt Ihr euch unterhalb ansehen.

Zeitplan "E3 Coliseum"

Dienstag - 13. Juni 2017

20:00 Uhr - God of War: Behind the Curtain

21:00 Uhr - Inside Bungie

21:30 Uhr - World Builders

22:30 Uhr - Assassin's Creed

23:15 Uhr - What game from E3 will make you the next online gaming superstar?

23:45 Uhr - Bethesda Softworks

Mittwoch - 14. Juni 2017

00:15 Uhr - Square Enix

01:00 Uhr - Epic Games

01:30 Uhr - Swing Behind the Scenes with the new Spider-Man for PS4

02:00 Uhr - Project Scorpio: The Most Powerful Place to Create and Play

03:00 Uhr - Jack Black in Conversation with Tim Schafer

19:00 Uhr - New Realities: VR, AR and Gaming

19:45 Uhr - Sea of Thieves: Community Spirit

20:30 Uhr - Gaming Evolved: New Voices, New Visions

21:00 Uhr - Crash Bandicoot Reunion

21:45 Uhr - Mortal Kombat: Celebrating 25 Years

22:30 Uhr - Far Cry 5: A Trip to Hope County

23:00 Uhr - Call of Duty WWII - Sledgehammer Games' Journey Back to the Franchise's Roots

23:30 Uhr - Stories Across Screens

Donnerstag - 15. Juni 2017

00:15 Uhr - A Conversation with Hideo Kojima and Jordan Vogt-Roberts

01:15 Uhr - The Indie Revolution

02:00 Uhr - Middle-Earth: Shadow of War - A Behind the Scenes Look

02:30 Uhr - Square Enix

03:00 Uhr - An exklusive surprise discussion with renowned figures

Weitere Details zu den Panels findet Ihr auf der offiziellen Seite. Weitere Meldungen und Videos zur E3 2017 gibt es auf unserer Themenseite.