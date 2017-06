Electronic Arts: E3-Pressekonferenz hier im Livestream ab 21 Uhr

Die E3-Pressekonferenz von Electronic Arts im Live-Stream: Um 21 Uhr deutscher Zeit am 10. Juni 2017 starten EA und die angeschlossenen Entwicklerhäuser das Spiele-Spektakel der diesjährigen E3. Wenn ihr zuschauen wollt, seid ihr hier genau richtig - den Live-Stream zu "EA Play" haben wir direkt im Anschluss für euch eingebunden. Was wird's da zu sehen geben? Die Gameplay-Premieren zu Star Wars: Battlefront 2 und FIFA 18 sind ebenso angekündigt wie weitere Informationen und Spielszenen zu Need for Speed: Payback.

Neuigkeiten zu Battlefield 1 stehen auch auf dem Programm. Und was noch? "Weitere Überraschungen" versprechen die Verantwortlichen von Electronic Arts. Gerüchteweise gehört dazu auch Projekt Dylan - das nächste Spiel von Bioware. Ob das stimmt, erfahren wir gemeinsam ab 21 Uhr. Viel Spaß mit dem Livestream der EA-Pressekonferenz zur E3 2017!

EA Play 2017 im Live-Stream

Der Live-Stream zur EA Play-Konferenz geht am 10. Juni, um 21 Uhr deutscher Zeit, online. Den Stream vom Youtube-Kanal von Electronic Arts haben wir nachfolgend eingebunden. Einen E3-Zeitplan mit den Terminen anderer Konferenzen findet ihr unter diesem Link.



Originalmeldung: Electronic Arts veranstaltet auch in diesem Jahr den EA Play-Event - anlässlich zur E3 2017. Wer die vom 10. bis 12. Juni in Hollywood stattfindende Veranstaltung nicht besuchen kann, erhält per Live-Stream die Möglichkeit, den Event vor dem heimischen Bildschirm zu verfolgen. Den Startschuss der dreitägigen Veranstaltung macht eine Konferenz, auf der Electronic Arts mutmaßlich die für die nächsten Monate geplanten Spiele-Highlights vorstellt. Mit dabei sind vielversprechende Titel wie FIFA 18, NHL 18, Madden NFL 18, Star Wars Battlefront 2 und das neue Need for Speed 2017. Darüber hinaus erwarten wir die eine oder andere Neuankündigung.

"Aber natürlich ist das noch nicht alles", hatte Electronic Arts Anfang März versprochen. Neben den Spielvorstellungen in Hollywood plant der Publisher zudem ein umfassendes Programm für alle Spieler, die online per Live-Stream mit dabei sind. "So wird es während des dreitägigen Events detaillierte Gameplay-Einblicke, Wettbewerbe und exklusive Interviews mit den Entwicklerteams geben."

Für die Veranstaltung erwartet Electronic Arts außerdem "Hunderte unserer Kreativen aus der weltweiten Community", die an der EA Game Changers Creators Cave im Herzen des Hollywood Palladiums teilnehmen. Diese spezielle Fläche bietet den Medienvertretern und YouTubern die Möglichkeit, frühe Eindrücke von Spielen einzufangen, Inhalte für die Veröffentlichung zu bearbeiten, Livestreams von der Veranstaltung direkt zu übertragen und mit den Entwicklerteams der einzelnen Studios zu interagieren. Damit lässt sich EA Play 2017 im Live-Stream von daheim umfassend verfolgen. Wir empfehlen euch, unsere umfangreiche Übersichtsseite zur E3 2017 im Auge zu behalten. Denn dort laufen alle Artikel und Videos zur wichtigsten Spielemesse des Jahres zusammen.

EA Play 2017: Erste Infos zu FIFA 18

FIFA 18 soll The Journey 2 einführen. Bild: FIFA 17 Quelle: PC Games Fußballfans dürfen sich auf erste Spielszenen und Trailer zu FIFA 18 freuen. Publisher Electronic Arts bestätigte bereits, die für dieses Jahr geplante Fußballsimulation auf dem EA Play-Event 2017 vorzustellen. Dann dürfte auch feststehen, auf welche Features wir uns bei FIFA 18 freuen dürfen. Bereits bestätigt: Electronic Arts baut für FIFA 18 den im Vorgänger eingeführten Story-Modus "The Journey" weiter aus. Spieler dürfen sich laut EA-CEO Andrew Wilson auf neue Charaktere und Geschichten freuen. Ob auch in der zweiten Saison von The Journey für FIFA 18 nur die englische Liga zur Auswahl steht, lässt sich aufgrund fehlender Infos bislang nicht sagen. Wünschenswert wären neben der englischen auch die deutschen und spanischen Ligen. Der Release von FIFA 18 dürfte für September geplant sein. Der EA-Kicker soll für PC und Konsolen erscheinen.

Star Wars: Battlefront 2 bei EA Play 2017

Star Wars: Battlefront 2 bietet eine Singleplayer-Kampagne. Quelle: Electronic Arts Für Star Wars: Battlefront 2 haben sich Electronic Arts und DICE jede Menge vorgenommen. Während einer im Mai abgehaltenen Telefonkonferenz mit Investoren erklärte Wilson, dass Star Wars Battlefront 2 etwa drei mal so viel Inhalt bieten wird wie der erste Teil. Man habe sich das Feedback der Fans zu Herzen genommen und werde neben der Singleplayer-Kampagne auch neue Helden, Planeten und Fahrzeuge einführen. In unserer großen Vorschau zu Star Wars: Battlefront 2 lest ihr handfeste Details zum Ego-Shooter. Erste Spielszenen sind für EA Play 2017 zur E3 zu erwarten. Im oben eingefügten Live-Stream dürfte EA den vielversprechenden Star-Wars-Shooter ausführlich vorstellen.

Need for Speed 2017: Spielszenen im Live-Stream

Need for Speed 2017 wird bei EA Play 2017 präsentiert. Quelle: EA Dass Electronic Arts im Live-Stream zum EA Play-Event 2017 auch erste Gameplay-Szenen aus Need for Speed 2017 vorstellt, gilt als gesetzt. Bereits Anfang Mai wurden erste Infos zum neuen Need for Speed bestätigt. Wie die Entwickler von Ghost Games mitteilten, basiert das neue Need for Speed auf den Gameplay-Grundlagen, die das Team bereits 2015 im Reboot der Serie implementiert hat. Vielfältige Tuning-Optionen sollen genauso auf dem Programm stehen wie packende Verfolgungsjagden mit den Cops. Darüber hinaus greift Ghost Games das Feedback aus der Community auf und nimmt die Always-On-Pflicht des Vorgängers in Angriff: Das neue NFS soll ein komplett offline spielbares Einzelspieler-Erlebnis bieten. Im Stream erfahren wir mehr.