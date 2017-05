Ubisoft auf der E3 2017: Live-Stream am 12 Juni um 22 Uhr

Publisher Ubisoft überträgt seine Pressekonferenz zur E3 2017 per Live-Stream im Internet. Alle Daheimgebliebenen erhalten somit die Möglichkeit, die Show des französischen Publishers bequem vor dem heimischen Monitor zu verfolgen. Die Konferenz findet am 12. Juni, um 22 Uhr deutscher Zeit, im Orpheum Theatre in Los Angeles statt.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ubisoft im Rahmen der Pressekonferenz über die kürzlich angekündigten Titel Far Cry 5 und The Crew 2 spricht. Auch das neue Assassin's Creed, das noch in diesem Jahr erscheint, dürfte eine große Rolle im Live-Stream von Ubisoft spielen. Aktuellen Gerüchten zufolge stellt der Publisher auf der E3 2017 auch das lang spekulierte Mario-Rabbids-Rollenspiel für Nintendo Switch vor.

Dass Ubisoft mit der einen oder anderen Überraschung zur Spielemesse nach Los Angeles reist, dürfte ebenfalls wahrscheinlich sein. Im Live-Stream zur E3-Konferenz von Ubisoft verpasst ihr keine Details. Den Stream haben wir nachfolgend eingebunden. Die Übertragung dürfte wenige Minuten vor Beginn der Veranstaltung live gehen.

Wir sind mit einem Team vor Ort, um euch während der Messetage mit allen Neuheiten und Ankündigungen auf dem Laufenden zu halten. Behaltet am besten unsere große Übersichtsseite zur E3 2017 im Auge. Denn dort laufen alle Artikel, Videos und Eindrücke von der Messe zusammen. Die E3 2017 findet vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles statt.

Ubisoft auf der E3 2017: Live-Stream hier anschauen

Den Live-Stream zur E3 2017-Konferenz von Ubisoft haben wir nachfolgend eingebunden. Der Startschuss fällt am 12. Juni, um 22 Uhr deutscher Zeit. Einen Zeitplan mit den Terminen anderer E3-Konferenzen findet ihr unter diesem Link.



Assassin's Creed 2017: Endlich erste Spielszenen?

Im Live-Stream bekommen wir wahrscheinlich erstmals das neue Assassin's Creed zu sehen. Quelle: Ubisoft Gerüchte um ein neues Assassin's Creed kursieren bereits seit einiger Zeit durch die Weiten des Internets. Mitte Mai bestätigte Ubisoft das für dieses Jahr geplante Action-Adventure. Mit einem Teaser-Bild verweist der französische Publisher auf die E3 2017. Im Rahmen der Messe soll es weitere Infos zum neuen Assassin's Creed geben. Neben dem bekannten Spielelogo lässt sich dem Bild auch der Schriftzug "Make History" (Schreibt Geschichte) entnehmen. Weitere Info-Häppchen veröffentlichte Ubisoft über Twitter. "Schärft eure Klingen. Die Assassinen treten bald aus dem Schatten heraus", heißt es im Twitter-Kanal von Assassin's Creed. Zudem ist von einer "neuen Ära" die Rede. Was sich dahinter konkret verbirgt, erfahren wir im Live-Stream zur E3-Konferenz von Ubisoft.

Far Cry 5: Auf nach Montana

Far Cry 5 schickt euch in die USA. Quelle: Ubisoft Wenige Tage vor der E3 2017 kündigte Ubisoft Far Cry 5 an. Der Titel versetzt euch in die USA, in der ihr die gelassen wirkende und dennoch vollkommen aus den Fugen geratene Welt von Montana erkundet - wahlweise allein oder zusammen mit einem Freund im Koop-Modus. Als neuer Junior-Sheriff des fiktionalen Hope County, Montana, findet ihr heraus, dass eure Ankunft die bereits seit Jahren schwelenden Pläne einer fanatischen Weltuntergangs-Sekte beschleunigt und The Project at Eden's Gate dazu verleitet, Hope County nun endgültig gewaltsam zu übernehmen. Belagert und abgeschnitten vom Rest der Welt, schließt ihr euch mit den Bewohnern von Hope County zusammen und bildet gemeinsam den Widerstand gegen den Kult. Im Ubisoft Live-Stream zur E3 2017 bekommen wir höchstwahrscheinlich erste Spielszenen aus Far Cry 5 zu sehen.

The Crew 2: Open-World-Rennspiel geht in die zweite Runde

The Crew 2 ist bereits bestätigt. Quelle: Ubisoft The Crew 2 kommt. Über den Kurznachrichtendienst Twitter bestätigte Ubisoft Mitte Mai die Arbeiten an einem neuen Rennspiel. Konkrete Infos teilte der französische Publisher allerdings nicht mit. Bis auf das Spiellogo veröffentlichte der Hersteller bislang kein Material zu The Crew 2. Die ersten Infos hebt sich Ubisoft vermutlich für seine Konferenz zur E3 2017 auf. The Crew kam im Dezember 2014 für PC, PS4, Xbox One und Xbox 360 in den Handel. Zuletzt vermeldete Ubisoft insgesamt zwölf Millionen Spieler.