E3 2017: Diese Spiele haben wir vermisst

Den Anfang unserer Liste der vermissten Titel auf der E3 2017 macht Hideo Kojimas Death Stranding. Das im letzten Jahr mit einem gleichermaßen fulminanten wie rätselhaften Trailer angekündigte Spiel des Metal-Gear-Schöpfers glänzte auf der Sony-Pressekonferenz mit Abwesenheit. Dabei hätten wir doch zu gerne gewusst, was es mit dem mysteriösen Titel auf sich hat.

Und jährlich grüßt das Murmeltier

E3 2017: Diese Titel vermissten wir auf der Messe (inklusive Video) (4) Quelle: Valve Soft. Traditionen soll man nicht einreißen lassen. Deshalb darf auch in diesem Jahr Half-Life 3 nicht fehlen. Mittlerweile ist eine Ankündigung des Ego-Shooters von Valve zwar längst zum Running Gag verkommen, doch trotzdem gehört der dritte Teil der Saga um Gordon Freeman natürlich in diese Liste. Wir wollen die Hoffnung einfach nicht aufgeben, dass es doch noch erscheint.

Weder wild noch tief

Das PS4-exklusive Open-World-Survival-Adventure der Wild Sheep Studios unter der Leitung von Mastermind Michel Ancel wurde auf der E3 mit keinem Wort erwähnt. Monsieur Ancel stellte stattdessen lieber bei Ubisoft Beyond Good & Evil 2 vor. Auch gut, aber neue Informationen zu Wild wären trotzdem ganz schön gewesen.

Auch wer sich schon auf Neuigkeiten zu Capcoms Action-Rollenspiel Deep Down gefreut hat, wurde enttäuscht. Vielleicht erfahren wir ja im nächsten Jahr endlich, wann wir gemeinsam mit bis zu drei weiteren Mitspielern durch düstere Dungeons schleichen dürfen.

Leere Japan-Ecke

E3 2017: Diese Titel vermissten wir auf der Messe (inklusive Video) (2) Quelle: Ys Net Spieler von J-RPGs müssen jetzt ganz tapfer sein. Zum Remake des beliebten siebten Teils der Final-Fantasy-Reihe gab es weder CGI-Trailer noch neue Spielszenen oder andere Neuigkeiten. Das Rollenspiel von Square Enix wurde einfach totgeschwiegen. Wann dürfen wir endlich wieder als Cloud Strife gegen den fiesen Sephiroth antreten?

Vor zwei Jahren verkündete Serienvater Yu Suzuki auf der Sony-Pressekonferenz noch freudestrahlend die Wiederauferstehung der Shenmue-Reihe. Seitdem gab es jedoch kaum neue Informationen zum dritten Abenteuer des jungen Ryo Hazuki. Diese E3 wäre da doch eigentlich der richtige Zeitpunkt gewesen, um uns auf den neuesten Stand zu bringen.

Wo sind Fury und Claptrap?

Bereits wenige Wochen vor der E3 kündigte Publisher THQ Nordic eine Fortsetzung zur Darksiders-Reihe an und die vorgestellten 12 Minuten Gameplay mit der apokalyptischen Reiterin Fury machten schon Lust auf mehr. Umso schmerzhafter vermissten wir das Action-RPG auf der diesjährigen E3.

Vor der Messe waren sich fast alle Experten einig, dass 2K Games einen dritten Teil der Borderlands-Reihe ankündigen, auf der E3 gab es dann allerdings kein Wort zur durchgeknallten Shooter-Serie. Nicht mal der sonst so redefreudige Gearbox-Chef Randy Pitchford erwähnte das sehnlichst erwartete Sequel. Wir hoffen jetzt einfach mal auf eine Ankündigung während der Gamescom.

Keine Cowboys, keine Infizierten

Es war zwar davon auszugehen, dass Rockstar Games der Messe in Los Angeles mal wieder fern bleibt, doch zumindest ein kleiner Trailer zum kommenden Wild-West-Epos wäre schon nett gewesen. Außerdem möchten wir irgendwann ja auch mal wissen, ob das Open-World-Spiel auch auf dem PC erscheint.

E3 2017: Diese Titel vermissten wir auf der Messe (inklusive Video) (3) Quelle: Rockstar Games Viele gingen im Vorfeld der E3 davon aus, dass der zweite Teil von Naughty Dogs düsterem Action-Adventure die Sony-Pressekonferenz so opulent eröffnen würde wie God of War im Vorjahr. Doch auch dies war eine Fehleinschätzung. Das ikonische Helden-Duo Joel und Ellie wurde überhaupt nicht erwähnt.

Welche Spiele habt ihr auf der E3 2017 vermisst? Schreibt es uns doch in den Kommentaren.