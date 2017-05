E3 2017: Diese Spiel-Ankündigungen erwarten wir

Vom 13. bis 15. Juni 2017 findet in diesem Jahr erneut die Electronic Entertainment Expo (kurz: E3) in Los Angeles statt. Im Vorfeld der Spiele-Messe präsentieren die großen Publisher der Branche ihre Neuankündigungen im Rahmen von Pressekonferenzen. Unter anderem wird Electronic Arts, Microsoft, Bethesda, Ubisoft, Sony und Nintendo neue Trailer und Gameplay-Szenen vorstellen. Die exakten Zeiten der Pressekonferenzen findet Ihr bereits auf unserer Seite.



In unserem neuen Video stellen wir euch insgesamt sieben verschiedene Spiele vor, die durchaus auf der diesjährigen Messe enthüllt werden könnten. Dabei handelt es sich um Titel wie Bloodborne 2, The Evil Within 2, Metroid Prime 4, Borderlands 3 oder Devil May Cry 5. Unsere Spekulationen basieren auf aktuellen Informationen, Leaks und Gerüchten, die im Umfeld der E3 2017 durch das Internet kursieren. Das langerwartete Beyond Good & Evil 2 wird nicht auf dem diesjährigen Event zu sehen sein. Dies bestätigte Game Director Michel Ancel kürzlich via Social Media. Weitere Meldungen zur E3 2017 gibt es auf unserer Themenseite.