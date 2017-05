E3 2017: Devolver Digital mit eigener Pressekonferenz

Vom 13. bis 15. Juni 2017 findet im Los Angeles Convention Center die diesjährige E3 2017 statt. Noch vor dem Beginn der Spielemesse präsentieren die bekannten Publisher ihre Neuheiten in speziellen Pressekonferenzen. In diesem Jahr fällt der Startschuss bereits am Samstag, den 10. Juni, mit dem Event von Electronic Arts. In den folgenden Tagen gibt es dann zudem Neues von Microsoft, Bethesda, Ubisoft, Sony und Nintendo. Nun hat jedoch ein weiterer Publisher eine Pressekonferenz angekündigt. So wird auch Devolver Digital in diesem Jahr eine eigene Veranstaltung hosten.



Devolver Digital will have an E3 press conference this year. Please stay tuned for a time and date. pic.twitter.com/WoHiOaio4G — Devolver Digital (@devolverdigital) 16. Mai 2017

Datum, Uhrzeit und weitere Details werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Devolver Digital ist derzeit an der Entwicklung einiger Titel beteiligt. Dabei handelt es sich um Ape Out, Absolver, Crossing Souls, Eitr, Ruiner, Minit, Sometimes Always Monster und Serious Sam's: Bogus Detour. Bei Publisher Devolver Digital stehen meist unterschiedliche Indie-Titel im Fokus. Erst kürzlich hat Ubisoft über die diesjährigen E3-Pläne gesprochen. Das Unternehmen wird unter anderem über das neue Assassin's Creed, Far Cry 5 und The Crew 2 sprechen. Weitere Meldungen zur E3 2017 findet Ihr auf unserer Themenseite.

