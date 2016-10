E-Sports: Deutsche Fußball Liga will Namensrechte sichern lassen

E-Sport wird immer wichtiger. Das hat nun auch die Deutsche Fußball Liga bemerkt und will in diesen Bereich einsteigen. Gerade in Deutschland ist der E-Sport noch immer ein Nischenthema, das oft von großen Verbänden ignoriert wird, da man noch immer darüber diskutiert, ob E-Sport überhaupt ein Sport ist - eine wirkliche sportliche Betätigung kommt dabei eher selten vor. Doch das könnte sich bald ändern.

Denn der Fußballverband DFL, welcher der Zusammenschluss der deutschen Profi-Fußballvereine ist, ist sehr an E-Sport interessiert und will hier ganz vorne mitmischen. Immerhin hätte man jetzt auch die Möglichkeit, damit zu zeigen, dass E-Sport ein im Sport wirklich relevantes Thema darstellt. In einem ersten Schritt will man sich die Markenrechte an einigen Begriffen sichern lassen. Dazu gehören "DFL Esport Bundesliga", "DFL Virtuelle Bundesliga ", "eBundesliga", "iBundesliga", "SportecSolutions" und "DFL Sportec". Die Anträge hierfür wurden bereits eingerecht. Ob der DFL aber auch alle Namensrechte erhält, ist nicht sicher. Denn hier könnte eine ähnliche Situation wie bei Sony auftreten, die sich den Begriff "Let's Play" sichern wollten. Der Begriff E-Sport im Zusammenhang mit anderen Wörtern könnte ein "absolutes Eintragungshindernis im Sinne des Markenrechts" darstellen, da die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlen könnte. Im Besonderen dürfte dies den Begriff "Esport Bundesliga" betreffen.

Die beiden Begriffe "DFL Esport Bundesliga"" und "DFL Virtuelle Bundesliga" sind im übrigen schon in je sieben sogenannten Nizzaklassen eingetragen, was zu einem Widerspruchsverfahren führt. Auch existieren schon die "WLES eSport Bundesliga" und die "Deutsche eSport Bundesliga". Es dürfte für den DFL also nicht einfach werden, sich alle Markenrechte sichern zu lassen.

Trotz allem ist es aber ein interessanter und eigentlich schon längst überfälliger Vorstoß der deutschen Fußball Liga in den E-Sport-Bereich, auch, wenn es von Wolfsburg und Schalke bereits E-Sport-Teams gibt.

Quelle: Gameslaw