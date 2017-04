Ist Esport richtiger Sport? Das Olympische Komitee Asien hat darauf eine eindeutige Antwort: Computer- und Videospiele werden Teil der Asiatischen Spiele 2022 in Hangzhou, China. Dort gibt's dann auch Gold-, Silber- und Bronzemedaillen für die besten Athlethen in mehreren Disziplinen. Einen Fingerzeig auf mögliche Spiele liefert bereits im September diesen Jahres das AIMAG-Event in Ashgabat, Turkmenistan (Asian Indoor and Martial Arts Games). Dort wird unter anderem FIFA 17 gespielt, außerdem Mobas (hier würden sich die Platzhirsche Dota 2 oder League of Legends anbieten) sowie "Real Time Attack"-Spiele, womit sowohl Ego-Shooter als auch Echtzeitstrategie-Titel (RTS) à la Starcraft 2 gemeint sein könnten.

In den Asiatischen Spielen (Asian Games) traten 2014 rund 10.000 Athleten an, damit steht der Wettbewerb in Sachen Teilnehmerzahl hinter den weltweiten Olypmischen Sommerspielen auf Platz zwei. Bei einem erfolgreichen Probelauf könnten Esports-Disziplinen künftig auch auf der globalen Bühne zur anerkannten olympischen Sportart werden. Wie tief verwurzelt Videospiele mittlerweile in der asiatischen Kultur sind, zeigte übrigens 2016 ein Auftritt von Klempner Mario bei den Olympischen Spielen in Brasilien - als Ausblick auf das nächste Turnier 2020 in Japan.

