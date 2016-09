Schnäppchenführer • Staffel bei Amazon Video 50% günstiger kaufen (u. a. Game of Thrones 6. Staffel 14,50€, Homeland 5. Staffel 16€, Sherlock 1. Staffel 4€) • Fractal Design Define R5 PCGH-Edition für 114,90€ • Dying Light PC-Key für 21,99€ • Amazon Echo mit 50€ Rabatt für Prime-Kunden [Anzeige]

Amazon ist nicht nur einer der beliebtesten Online-Shops, sondern bietet auch die meisten Schnäppchen an. Daher gehen wir hier noch mal detailliert auf die verschiedenen Angebote ein.

Prime Day: Angebote nur für Prime-Kunden

Jedes Jahr findet im Juli der Amazon Prime Day statt. Dabei gibt Tausende von Blitzangeboten. Leider sind die Angebote exklusiv für Prime-Kunden vorbehalten.

Blitzangebote: Täglich neue Deals

Bei den Blitzangeboten handelt es sich um eine relativ beliebte Kategorie bei Amazon. Dabei werden täglich eine Vielzahl von Produkten zum reduzierten Preis eingestellt. Allerdings starten die Blitzangebote immer zu bestimmten Uhrzeiten wie um 10 Uhr oder um 18 Uhr. Auch erst zum Start der Blitzangebote erfährt der Kunde den reduzierten Preis. Beliebte Produkte können dann blitzschnell innerhalb von wenigen Sekunden ausverkauft sein, daher auch der Name. Das gleiche Prinzip wendet Amazon auch beim Cyber Monday an. Noch mehr Übersicht verschafft übrigens unsere Amazon Blitzangebote Datenbank.

Amazon Warehousedeals: Sparen mit Rückläufern

Gefällt einem ein bei Amazon gekaufter Artikel nicht, können Kunden diesen innerhalb von 30 Tagen zurücksenden. Da die Produkte in der Regel schon mal ausgepackt und benutzt wurden, können diese natürlich nicht als neues Produkt im Shop verkauft werden. Solche Produkte verkauft Amazon unter dem Label Amazon Warehousedeals. Hier lassen sich manchmal also ganz gute Schnäppchen machen und sollte das Produkt dann doch starke Gebrauchsspuren enthalten, bleibt immer noch die Möglichkeit das Produkt zurück zu schicken.

Angebote der Woche: Spiele und Filme reduziert

Jede Woche bietet Amazon neue Videospielangebote an. Dabei können viele Titel direkt heruntergeladen werden. Auch Blitzangebote, Konsolen-Bundles und besondere Aktionen finden Sie auf der vorhin genannten Übersichtsseite. Aktuelle Film-Angebote auf DVD und Blu-ray werden auf dieser Filmaktionsseite platziert. In der Regel gibt es hier TV-Serien-Staffeln für unter zehn Euro oder Rabattaktionen wie "3 Blu-rays für 15 Euro". Sollten Sie sich für Filme interessieren, lohnt sich hier ein regelmäßiger Blick.

Musik: Schnäppchen aus dem Bereich MP3s und Audio-CDs

Musikfreunde können vor allem bei MP3-Alben Schnäppchen ergattern. So bietet Amazon derzeit 3 Alben für 12 Euro an oder Alben für unter 5 Euro. Auch Aktionen zu Hörbüchern und Audio-CDs finden Sie in diesem Bereich.

Prime-Mitgliedschaft: Amazon Instant Video, schnellerer Versand und Co.

Für 49 Euro im Jahr bietet Amazon eine Prime-Mitgliedschaft an. Enthalten ist dabei Amazon Instant Video. Viele Spielfilme und Serien lassen sich während der Prime-Mitgliedschaft kostenlos abrufen, für einige Filme wird aber eine zusätzliche Gebühr fällig. Ähnlich sieht es beim Kindle-Angebot aus, viele Ebooks kann man als Prime-Kunde kostenlos lesen. In einigen Fällen erhalten Prime-Kunden diverse Amazon-Produkte zu vergünstigten Konditionen. Ein weiterer Vorteil von Prime ist der kostenlose Versand (auch für Artikel unter 29 Euro) und die deutlich schnellere Lieferung beim Kauf von Produkten bei Amazon. Neuerdings erhalten Prime-Kunden auch unbegrenzten Speicherplatz für Fotos über Amazon Cloud Drive.

Spar-Abo: Artikel mit 5 Prozent Rabatt erhalten

Einige Produkte bietet Amazon auch im sogenannten Spar-Abo an. Dabei erhalten Sie die Produkte immer um 5 Prozent reduziert und bezahlen auch unabhängig vom Verkaufspreis keine Versandkosten. Gut geeignet ist das Spar-Abo für Artikel, die man regelmäßig kauft - sechs Lieferintervalle sind dabei wählbar. Da Sie die Lieferung jederzeit stoppen können, profitieren Sie auch vom Spar-Abo, wenn Sie den Artikel nur einmal erwerben möchten, wenn Sie danach das Spar-Abo direkt wieder kündigen.