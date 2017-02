Dungeons 3: Kalypso kündigt Nachfolger für Herbst an

Kalypso Media hat per Pressemitteilung Dungeons 3 angekündigt. Die Entwicklung liegt, wie schon bei den beiden Vorgängern, in Händen von Tochterfirma Realmforge Studios. Dungeons 3 soll im Herbst dieses Jahres für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Einen exakten Release-Termin gibt es noch nicht. Die Vorbestellung ist bislang ebenfalls noch nicht möglich. Allerdings soll noch im Laufe des heutigen Abends die Steam-Produktseite zu Dungeons 3 online gehen.

In Dungeons 3 kämpfen Horde, Dämonen und Untote erstmals gemeinsam gegen das Gute. Der Dungeon Lord hat die drei Fraktionen zu einer schlagkräftigen Armee vereint. Damit keine Partie der anderen gleicht, setzt Dungeons 3 erstmals auf vollständig zufallsgenerierte Level. Es wird eine Singleplayer-Kampagne mit 20 Missionen, einen 2-Spieler-Koop- sowie einen Online-Multiplayer- und einen Skirmish-Modus geben. Unterhalb könnt ihr euch noch den Ankündigungstrailer zu Dungeons 3 ansehen. Außerdem findet ihr einige Screenshots in der Galerie. Unseren Test zu Dungeons 2 findet ihr über den Link.