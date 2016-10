Passend zum 20-jährigen Jubiläum hat Gearbox Software die Neuauflage des Shooter-Klassikers Duke Nukem 3D auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Duke Nukem 3D: 20th Anniversary Edition World Tour kostet 19,99 Euro und bietet neben den vier ursprünglichen Episoden eine neue Bonusepisode mit acht Levels von den Originaldesignern Allen Blum III und Richard "Levelord" Gray. Unter anderem mit einer neuen Waffe, dem "Einäscherer", dürfen wir altbekannten Feinden sowie einem neuen Gegner entgegentreten - dem "Libellenkämpfer". Für echtes Duke-Nukem-Flair sorgen außerdem neue Sprüche von Originalsprecher Jon St. John und einige frische Musikstücke von Originalkomponist Lee Jackson. Schlussendlich soll das Spiel nach Angaben des Entwicklers nun in echtem 3D dargestellt werden - das Pseudo-3D des Originals aus dem Jahr 1996 entsprach noch im Grunde eher einer Art 2,5D-Optik.

"Frags wie in 1996 - diesmal mit noch mehr Hintern zum Versohlen! Begleite den größten Actionhelden der Welt in 'Duke Nukem 3D: Welttournee zum 20. Jubiläum', während er die Erde erneut rettet und dabei überall auf der Welt Alien-Hintern vermöbelt und Mädels befreit" - so heißt es feierlich in der offiziellen Steambeschreibung. Offenbar hat man sich dabei wenig um die Tatsache geschert, dass das Originalspiel Duke Nukem 3D in deutschen Gefilden noch immer auf dem Index liegt und somit nicht mehr beworben und nur sehr eingeschränkt an volljährige Spieler verkauft werden darf. Ob der Spaß für deutsche Spieler also von langer Dauer ist, bleibt abzuwarten. Es wäre nicht das erste Mal, dass indizierte oder beschlagnahmte Titel aus dem deutschen Steam-Store entfernt werden.

Ganz unumstritten ist die Neuveröffentlichung aber auch auf anderer Ebene nicht. In den ersten Steam-Rezensionen findet sich unter anderem Kritik am Umfang. Einige in der inzwischen nicht mehr erhältlichen Megaton Edition enthaltenen Erweiterungen sollen in dieser Veröffentlichung fehlen. Die Spieler fürchten anstehende DLC-Releases, mit denen Käufer noch einmal zur Kasse gebeten werden. Die neue Episode dagegen ist dem ersten Spieler-Feedback zufolge gut gelungen. Für weitere Informationen haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite zu Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour im Auge.

Quelle: Steam