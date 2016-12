Dreams: Beta vom Little-Big-Planet-Studio auf 2017 verschoben

Mit Dreams werkelt Little-Big-Planet-Schöpfer Media Molecule an einem neuen Spiel für die PlayStation 4. Hatte das Studio bereits im Oktober des vergangenen Jahres einen Beta-Test für 2016 angekündigt, neigt sich das Jahr inzwischen dem Ende zu. Und wie es aussieht, werden sich Neugierige noch ein Weilchen gedulden müssen: Wie das Studio in seinem Blog verlauten lässt, wird es in diesem Jahr keine Beta mehr geben. "Es ist an der Zeit, euch wissen zu lassen, dass die Beta von Dreams nicht mehr in diesem Jahr startet", so der Entwickler. "Es tut uns leid, dass wir in letzter Zeit etwas ruhig waren, und die Leute enttäuscht haben, indem wir nicht auf der PSX zugegen waren, aber manchmal muss man einfach die Türen schließen, den Telefonhörer neben die Angel legen und sich bedeckt halten. Und das ist exakt das, was wir getan haben", erklärt das Studio.

Die Gründe für Funkstille und Verzögerung sind laut Media Molecule offensichtlich: "Dreams ist groß. Richtig groß. Wir wussten immer, dass wir ein wenig verrückt sind, aber das schiere Ausmaß hat selbst uns überrascht", so das Studio. Statt nun Abstriche zu machen, wolle man seiner Vision treu bleiben. Man stehe zudem vor einem äußerst produktiven Jahr, wobei die größten Funktionen in ihrer Grundform bereits vorliegen würden. Bis es etwas zu zeigen gebe, sei allerdings noch etwas mehr Arbeit zu erledigen, erklärt das Studio. Für kommende Neuigkeiten zu Dreams besucht ihr auch im Jahr 2017 unsere Themenseite.

Quelle: Media Molecule via Gamespot