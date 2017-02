Nachdem die Episodengeschichte von Dreamfall Chapters im vergangenen Jahr mit dem fünften Kapitel abgeschlossen wurde, arbeiten die Entwickler von Red Thread Games derzeit an der Umsetzung des Adventures für PS4 und Xbox One sowie dem sogenannten Final Cut für die PC-Version. Mit dabei ein Soundtrack aus 48 Stücken, die dem Spiel seine einzigartige Stimmung verleihen, der aus der Feder von Komponist und Sound Designer Simon Poole stammt. Der Künster, der unter anderem auch an The Secret World gearbeitet hat, spricht in einer Pressemitteilung des Publishers Koch Media über die Entstehung der Musik für Dreamfall Chapters.

"Für Dreamfall Chapters wollte ich eine einzigartige Mischung aus immersiver elektronischer Musik schaffen, die sowohl traditionelle Erkennungsmerkmale klassischer Musik als auch Wechsel in Stimmung und Tempo enthält. Die ergreifende Geschichte des Spiels lässt den Spieler in fantastische Welten reisen und eine breite Facette unterschiedlicher Charaktere treffen. Die Musik sollte für mich die Vielfalt, Wunder und Magie der beiden Erlebniswelten widerspiegeln und gleichzeitig die emotionale Reise der Hauptcharaktere unterstreichen", erklärt der Komponist.

Dreamfall Chapters: Simon Poole über den Soundtrack - Konsolen-Release verschoben. (7) Quelle: Red Thread Games Bei der Verwirklichung des Soundtracks involvierte Poole seine gesamte Familie: "Die beiden Sängerinnen, die auf den Tracks zu hören sind, sind meine Frau und unsere Tochter. Meine Frau, Ingvild Hasund, ist eine bekannte Sängerin, die bereits mit ihrem Song 'Rush' - inklusive meiner Mutter am Cello - im original Dreamfall: The Longest Journey von 2006 zu hören war. Als Easter Egg für Fans, habe ich den Song, in einer stärker am Orchester orientierten Form und unter dem Namen 'Rush Redux', auch in das Repertoire von Dreamfall Chapters integriert. Gänsehaut bekomme ich immer, wenn ich den Song 'Prologue' abspiele, auf dem meine damals sechsjährige Tochter als Sängerin zu hören ist."

Einige Hörproben aus dem Soundtrack von Dreamfall Chapters findet ihr auf der Webseite von Simon Poole. In den erstmals veröffentlichten Konsolenversionen wird auch die Musik von Poole als Download (PS4) oder MP3-CD (Xbox One) enthalten sein. Bis es soweit ist, müssen sich Adventure-Fans aber noch ein wenig gedulden. Der ursprünglich für den 24. März geplante Release wurde überraschend auf den 5. Mai 2017 verschoben. Gründe für die Verzögerung nannten die Macher von Dreamfall Chapters aber nicht.